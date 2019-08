L’eredità del governo del cambiamento: 278 decreti attuativi ancora da scrivere

Per dire: il ministero dello Sviluppo economico avrebbe dovuto nominare il commissario straordinario del Mose. Mai fatto (provvedimento scaduto il 17 luglio). Il ministero dell’Economia avrebbe dovuto pubblicare il decreto per l’accesso al «finanziamento del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti». Parliamo di una norma della quale, nei mesi scorsi, tanti gialloverdi si sono beati. Bene: il decreto è scaduto da circa 40 giorni. Ancora: la presidenza del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto nominare (di concerto con il presidente della Regione Liguria) il «Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova». Anche in questo caso, tutto in fumo. A proposito del capoluogo ligure: il decreto «Interventi urgenti per Genova» contava 26 provvedimenti attuativi, ma solo 14 risultato adottati. Tra gli altri, risulta scaduto quello relativo all’entrata in vigore della «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali», una delle più importanti novità di cui aveva parlato il governo dopo la tragedia del Ponte Morandi, dato che l’ente avrebbe il compito – recita la legge – di «garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali».

Altro provvedimento scivolato nel buio è, clamorosamente, quello relativo alle «Disposizioni sul finanziamento di progetti per la sicurezza delle infrastrutture stradali nell'area di Genova» (il testo di legge parla di un fondo di ben 2 milioni di euro): doveva essere approvato entro il 19 gennaio 2019. Che dire, ancora, del tanto sbandierato decreto Sicurezza: su 17 provvedimenti attuativi, solo 2 sono stati adottati. Stesso andazzo anche per quanto riguarda lo sbandierato “decretone” su reddito di cittadinanza e quota 100: 17 provvedimenti attuativi previsti, 1 adottato, 8 scaduti. Qualche esempio? Entro il 30 marzo dovevano essere approvate le modalità di accesso al credito d’imposta per il datore di lavoro «che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc la disponibilità di posti vacanti». Un problema non da poco, dato che, a detta dei Cinque stelle, queste agevolazioni avrebbero garantito un’ampia offerta di posti di lavoro. Non solo. Il 29 aprile è scaduto anche un altro provvedimento centrale per evitare furberie di ogni genere: quello relativo alle «modalità di verifica della fruizione del reddito di cittadinanza attraverso il monitoraggio degli importi spesi e prelevati sulla Carta Rdc». Il non plus ultra, però, arriva con la tanto sbandierata legge di bilancio: su 111 decreti attuativi, 35 risultano adottati. E sui 76 ancora da adottare, 36 sono decaduti.