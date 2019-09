I 26 punti del programma di governo Pd-Cinque Stelle

Non è un contratto di governo, come quello dei gialloverdi. Si chiamano “Linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo governo”, quelle pubblicate sul blog delle Stelle in vista della votazione sulla piattaforma Rousseau. Un documento in 26 punti che costituisce la bozza di accordo tra Partito democratico e Movimento Cinque Stelle per il nuovo esecutivo giallorosso. Si va dalla “politica espansiva senza compromettere l’equilibrio di finanza pubblica” per la prossima legge di bilancio, specificata già nel primo punto, alle politiche destinate al miglioramento di Roma, nell’ultimo punto. Un capolavoro di limature e aggiustamenti per far quadrare i punti di interesse dei due partiti, senza scontentare troppo nessuno, molto generale e senza entrare mai nei dettagli.

In mezzo si trovano le linee guida generali del probabile governo futuro. In vista della legge di bilancio 2020, si punta “alla neutralizzazione dell’aumento dell’Iva, sostegno alle famiglie e ai disabili, il perseguimento di politiche per l’emergenza abitativa, deburocratizzazione e semplificazione amministrativa, maggiori risorse per scuola, università, ricerca e welfare”. Ma senza dire come e con quali risorse.

Sul lavoro, si punta alla riduzione delle tasse a vantaggio dei lavoratori, al “salario minimo” e alla approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale e di un piano strategico contro gli infortuni. Tra gli obiettivi, quello di investire sulle nuove generazioni per evitare l’emigrazione all’estero (ma senza dire come). Al punto 4 si trova la maggiore protezione dei diritti della persona e la riduzione delle disuguaglianze, oltre che il sostegno alle famiglie numerose e con disabili. E qui l’idea è quella – specificata al punto 9 – di negoziare nuove forme di flessibilità con la nuova Commissione Ue per rafforzare la coesione sociale.

Al punto 5, l’ambientalismo, con il “Green New Deal” per la transizione ecologica, seguito dalle politiche sul dissesto idrogeologico. A seguire la promozione della ricerca, l’ammodernamento delle infrastrutture “che tenga conto degli impatti sociali e ambientali delle opere”. E al punto 10 si specifica che “è necessario inserire, nel primo calendario utile della Camera dei deputati, la riduzione del numero dei parlamentari”.