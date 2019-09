Migranti, cacciare Salvini non basta, bisogna eliminare gli effetti del salvinismo

Macerie. Solo macerie tutto intorno. E la sensazione è che dalle parti del Movimento 5 Stelle, con Di Maio in testa, non abbiano ben compreso che Salvini li tiene ancora per il collo, godendosi questi ultimi giorni di quasi probabilmente ex ministro (appeso come tutti gli italiani al voto di Rousseau) impegnandosi a lasciare in giro più orme possibili, come quelli che distruggono qualcosa che non possono più ottenere per lasciare un ricordo, anche pessimo ma duraturo. C’è Salvini al Viminale. E già questo è un fatto che farebbe ridere se si avesse la forza di ricordarglielo ogni volta che compare in televisione a frignare su un governo che lo vedrebbe fuori solo per una questione di poltrone: farebbe sbellicare dalle risate se si riuscisse a ricordare, colpo su colpo, che questa crisi di governo l’ha provocata lui, lui che ha urlato dalla spiaggia che questo fosse il governo dei no e poi ha promesso una mozione di sfiducia contro Giuseppe Conte che non ha mai presentato e poi continua a stare incollato alla sua sedia al Viminale perché non ha nemmeno avuto la dignità di dimettersi e di ritirare i suoi ministri dal governo che ha contestato (e che l’ha ripudiato).

Salvini è al Viminale e la sua penna è una spada di Damocle su una trattativa che intanto prosegue tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, il capitano leghista lì trincerato nel suo ufficio che ha lasciato disabitato per mesi a firmare divieti d'ingresso contro le navi delle ONG, unico suo argomento rimasto, unico argomento della sua propaganda biliosa e scadente, pronto a esultare per qualche decina di disperati in mezzo al mare mentre si innalza a uomo forte e nel frattempo continua il suo gne gne per farsi riaccettare dal Movimento 5 Stelle. Così mentre Salvini nella testa degli italiani risulta come passato all’opposizione accade che la Mare Jonio debba arrivare al limite della sopportazione umana per poter sbarcare gli ultimi cenciosi rimasti a bollire in mezzo al mare. Succede che la nave Eleonore si ritrovi a forzare il blocco per entrare nel porto di Pozzallo. E lui lì, come un’arpia, pronto a cogliere un cenno di sorriso di un profugo qualsiasi per darlo in pasto ai suoi fan affamati e tentare goffamente di dimostrare che no, che non è vero che questi stanno male, non è vero che meritavano di sbarcare, come se spostarsi debba essere un diritto sancito da Salvini.