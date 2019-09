Ecco il piano per la rivoluzione verde (che parte dall’Europa)

Per la prima volta nella sua storia l’umanità si trova ad affrontare sfide planetarie che travalicano qualsiasi distinzione nazionale. Le fiamme che avvolgono la foresta amazzonica non riguardano solo i brasiliani, così come i fuochi che hanno devastato la Siberia non sono un problema dei soli russi. Ce ne stiamo accorgendo nel modo peggiore: oggi la nostra patria è il mondo intero.

Ma se le sfide travalicano ogni confine, questo non significa che non si possa agire iniziando qui ed ora. È con questi propositi che la campagna internazionale “Un Green New Deal per l’Europa”, sostenuta da una rete di organizzazioni fra cui la New Economics Foundation, DiEM25, la Fondazione Finanza Etica, ActionAid e molte altre, ha elaborato un rapporto esaustivo pieno di proposte immediatamente attuabili per una nuova rivoluzione verde in Europa.

Come viene dichiarato fin dall’incipit del rapporto, ci troviamo di fronte a una doppia crisi.

La prima è una crisi economica e sociale. Con la disuguaglianza al massimo storico e la povertà lavorativa in aumento, nei Paesi periferici così come in quelli più ricchi.

La seconda è una crisi climatica. Vale la pena ricordare cosa è accaduto questa estate, quella che ha contato il luglio più caldo di sempre. La Siberia è stata dilaniata dalle fiamme, rilasciando tonnellate di gas serra dal permafrost. La Groenlandia ha iniziato a squagliarsi con inusitata rapidità, con oltre 10 miliardi di tonnellate di ghiaccio sciolte nei mari ogni giorno. In Brasile una nuvola tossica ha precipitato la megalopoli di San Paolo nel buio pesto alle tre del pomeriggio mentre la foresta amazzonica veniva incendiata per fare posto alle coltivazioni di soia. Gran parte del pianeta rischia di divenire inabilitabile nel corso della nostra vita.

Queste due crisi sono legate tra loro. L'attaccamento alle fallimentari politiche economiche del passato – tanto nella declinazione dell’austerità quanto nella dipendenza dalla crescita a ogni costo – ha impedito ai governi di intraprendere le azioni necessarie per rimediare all’emergenza climatica.

Ma in tutto il mondo un nuovo movimento ambientale sta crescendo. Ora occorre fare il passo successivo. Passare dall’interesse e dall’allarme all’azione e alle soluzioni. Dicendoci tutta la verità: dovranno essere soluzioni capaci di sovvertire alla radice un modello economico premesso sulla distruzione del pianeta e sulla concentrazione della ricchezza verso l’alto.