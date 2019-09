Piero Fassino: “Dimenticate Salvini, l’alleanza Pd-Cinque Stelle può davvero cambiare la politica italiana”

Si è preferito la maieutica all’interventismo, tutti, da Mattarella a Di Maio. E governo Conte-bis sia, allora. I presupposti ci sono tutti per ritornare alla serietà istituzionale, al rigore fiscale e a uno stile pacato – visto perfino durante il giuramento, sostituiti sorrisetti e risatine goliardiche della scorsa legislatura a un rassicurante cenno di benedizione del Capo dello Stato. La squadra c’è, adesso non rimane che attendere e scoprire le tattiche preparate. «Questo governo non nasce solo per superare Salvini nella sua totalità: nessun governo può durare se nasce contro qualcuno o qualcosa. L’esecutivo Pd-M5s nasce con un programma di rilancio del Paese, per aprire una pagina nuova della politica italiana», spiega Piero Fassino, ex ministro del commercio con l'estero e ministro di grazia e giustizia, nonché segretario nazionale dei Democratici di Sinistra.

Uomini di esperienza e spessore internazionale è il leitmotiv che lega i vari dicasteri. Con un unico grande obiettivo neanche troppo celato: ristabilire i legami con l’Europa. «Un’Italia che non sta in Europa, e non giochi un ruolo fondamentale al suo interno, è un’Italia più debole. Basterebbe pensare a un dato economico che non viene sufficientemente considerato: i due principali Paesi di esportazioni dell’Italia sono Germani a e Francia. Il rapporto tra Italia e Europa è imprescindibile e credo che una personalità riconosciuta, autorevole e apprezzata nel Parlamento europeo come Roberto Gualtieri nel ruolo di ministro dell’Economia, ci dia la possibilità di ricostruire un rapporto tra Ue e Italia, sui problemi economici e finanziari, corretto».

Piero Fassino, come valuta la nascita di questo nuovo governo?

Un segno di svolta, sicuramente. Il superamento della maggioranza Lega-Cinque Stelle che, in 15 mesi, ha chiaramente espresso un bilancio negativo. Consegnandoci crescita zero, indebitamento record, blocco di investimenti pubblici e privati e isolamento internazionale: la prima ragione per cui nasce oggi il governo PD-5Stelle è il netto fallimento del governo precedente. Colpevole inoltre di aver alimentato, con le politiche di Salvini, un clima di intolleranza, di rancore che con il nuovo esecutivo dobbiamo assolutamente superare. Un Paese costruisce il suo futuro solo se ha una forte coesione, culturale, sociale, identitaria, senza la quale ci sono meno possibilità di crescita.