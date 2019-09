Italiani soddisfatti del proprio lavoro? Più al Nord che al centro

lifting di governo

Piero Fassino: “Il governo nasce ma per scrivere una nuova pagina della politica, ma bisogna disinnescare Salvini”

Parla Piero Fassino, ex ministro del commercio con l'estero, tra accordi e disaccordi e un nuovo esecutivo ai blocchi di partenza: “Questo governo non nasce solo per superare Salvini.L’esecutivo Pd-M5s nasce con un programma di rilancio del Paese, per aprire una pagina nuova della politica italiana”