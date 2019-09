Cosa cercano gli Italiani sul web? Siti d'informazione e televisione in streaming

Siamo davvero tutti online? I numeri parlano chiaro e sono quelli forniti da Audiweb che ha pubblicato i dati della total digital audience relativi al mese di giugno del 2019. Si parla di ben 41,3 milioni di utenti, ovvero poco meno del 70% della popolazione. Nel cosiddetto giorno medio erano collegati 33 milioni di persone, per quattro ore e 28 minuti in media. Per calcolare questa cifra si parte dalla somma degli utenti unici di ciascun giorno del mese osservato e lo si divide per il numero dei giorni del mese, in tal modo si ottiene il numero medio di utenti unici giornalieri del mese di osservazione. Per utente unico si intende il numero di singole persone che in un determinato lasso di tempo si sono collegate a un sito web. Andando più nello specifico dei dati forniti da Audiweb, si scopre che nel sesto mese dell’anno erano online percentuali analoghe di donne e uomini, rispettivamente il 54% e il 56,4%, ma solo poco più del 25% aveva più di sessantacinque anni. 3, 4 milioni avevano tra i 18 e i 24 anni, più di cinque milioni erano nella fascia di età compresa tra 25 e 34 anni e una cifra analoga in quella tra i 55 e i 64. Ma oltre sette milioni erano compresi nella fascia d’età che va dai 35 ai 44 anni. Infine sette milioni e mezzo di utenti online avevano tra 45 e 54 anni. Sono state analizzate anche le aree di provenienza degli utenti ed è emerso che 9 milioni hanno navigato dal nord ovest, 5,9 dal nord est, 6 milioni e mezzo dal centro Italia e addirittura undici milioni e mezzo dal Sud e dalle isole.