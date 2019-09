Attenzione: non c’è più Salvini al governo, ma l’onda nera è più viva che mai

La piazza di Montecitorio, ieri, ha riportato alla luce le fronde più estremiste degli oppositori del governo. Mentre Giuseppe Conte si spendeva nel discorso per chiedere la fiducia per il suo nuovo governo, in piazza si radunavano gli oppositori dell’alleanza fra Pd e Movimento 5 Stelle, con i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e la Lega di Matteo Salvini in testa. Tra la folla, anche gli esponenti di Forza Nuova e CasaPound: per l’occasione, non sono mancati i saluti romani e i “duce!” urlati a squarciagola. Uno spettacolo che marca ancora una volta il netto spostamento a destra di chi pure a destra ci sta già. Dal “fuori dall’Europa” alle svastiche, il passo è fin troppo breve: i discorsi si mescolano e nessuno nemmeno si prende più nemmeno la briga di dissociarsi, a partire dagli stessi Salvini e Meloni.

A poco serve ricordare il cortocircuito della difesa dell'esercizio del "diritto democratico di voto", quando al contempo si grida il nome di chi della democrazia costituiva l’antitesi. Viviamo in un paese “a metà” dove il reato di apologia di fascismo, paradossalmente, non si applica a chi il fascismo lo difende, venerando Mussolini come un dio. La normalizzazione in atto non lascia scampo - prova ne sia il fatto che fino all’altro ieri ne avevamo un simpatizzante tra i membri chiave del governo.

Forte si è levata l’onda di condanna sui social, finalmente qualcuno si è ricordato di additare quegli estremisti che non dovrebbero avere diritto di esistere. Non è però che l’ultimo esempio di una lunga serie, l’ultimo dei quali è stato il blitz contro la sede del Pd nel quartiere Vallette a Torino, appena due giorni fa. Se tutti ricordano la follia omicida di Luca Traini a Macerata, non serve spingersi poi tanto indietro nel tempo. Malgrado sulla stampa si trovino solo i casi eclatanti, episodi di questo tipo sono praticamente all'ordine del giorno.

«Spesso del fascismo viene riconosciuto l’aspetto folkloristico, con le braccia tese, ma la verità è che quelle persone e quei partiti non sono mai andati via da questo Paese», spiega a Linkiesta Daniele Napolitano, fotografo e videomaker, autore del documentario Gli occhi di Renato - Io non dimentico, che racconta la storia del giovane Renato Biagetti, ucciso nella notte tra il 26 e 27 agosto 2006 dai fascisti che lo aspettavano all’uscita da un concerto reggae a Focene, vicino a Roma. Otto coltellate con lame da 23 centimetri lo aspettavano, un orrore tanto violento quanto folle che, a partire da quel momento, avrebbe segnato le vite di tutti coloro che gli stavano vicino.