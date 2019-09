Elena Ferrante è una scrittrice tanto grande che leggerla non serve

Ma noialtri non vogliamo nessun Cicap che ci tolga quel pezzettino di mistero -più vago delle lacrime vermiglie di un' icona- ce lo teniamo stretto. E quindi “la misteriosa autrice”, e quindi “ecco l’incipit del nuovo Romanzo di Elena Ferrante, in uscita il 7 novembre” e non serve nemmeno il titolo.



Non vogliamo saperlo il titolo, non vogliamo sapere chi è la Ferrante. Il che la rende anche artista più grande di Banksy: di lui non si è scoperto chi è, di lei (o lui, o lei/lui, o del loro cane/gatto/capibara) più o meno sì, ma facciamo finta di no. E l'arte è sospensione dell'incredulità: è fare finta.

Quindi poche storie, poche lagne, poche ciance: l’Amica geniale sei tu, lettore, in quanto crei, contemplandolo, il mistero di Elena Ferrante. Credici. A che ti serve leggerla?