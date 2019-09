Più consensi ma meno territori, i bluff di Trump non fanno più paura

Dal 2001 gli americani hanno speso 6mila miliardi di dollari per i conflitti in Medio Oriente, senza vincerne mezzo. Una spesa gigantesca per un risultato nullo. Per Trump gli interventi militari, vedi alla voce Afghanistan, non sono un buon affare sia per i bilanci economici che per quelli elettorali. L'approccio "muscolare" è una delle cause che ha portato il tycoon, dopo un’estate di divergenze e a un anno dalle elezioni, a licenziare il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, pronto a spingere l’inquilino della Casa Bianca in un pericoloso conflitto armato con l’Iran.

In realtà Trump sta conducendo una guerra sul fronte interno, contro l’ala interventista dei repubblicani, alla quale impone la linea dei negoziati a quella dei bombardamenti tanto cari allo zio Tom. Una strategia spesso inconcludente, considerati i sospesi con Kim “ The rocket man”, i talebani e Rohuani, solo per citarne alcuni. Nessuna fretta per Donald, non sempre colpevole della mancata risoluzione di situazioni molto complesse, che dovrebbe evitare, però, di deteriorare ulteriormente. Se la strategia di massima pressione contro Teheran, caldeggiata dal neo disoccupato Bolton, ha buone probabilità di vedere Trump e Rohuani sedersi allo stesso tavolo, ci chiediamo e come mai l’abilità nucleare di Pyongyang sia notevolmente aumentata proprio a partire dall'incontro di Trump con Kim. Meccanismo che sarebbe bene non si ripetesse dopo il possibile meeting con il presidente iraniano, privo dell’atomica ma con un sogno nel cassetto.