Ciao ciao Aramco, con l’attacco ai pozzi petroliferi l’Iran ha distrutto l’affare del secolo ai Sauditi

Al di là del baccano politico e mediatico, una cosa è certa: sull’attacco dei droni, che sono partiti dallo Yemen per colpire le installazioni petrolifere saudite di Buqyak (il più importante impianto al mondo per il trattamento del greggio, capace di lavorare 7 milioni di barili al giorno) e di Khurais (un campo petrolifero che produce un milione di barili al giorno), c’è la firma dell’Iran. E non perché lo dice il segretario di Stato Usa Mike Pompeo (buono, lui, che fa il moralista in giro mentre i suoi specialisti, nello Yemen, aiutano i sauditi a bombardare le scuole) o perché i ribelli yemeniti Houthi ormai usano bene i droni, ma perché la cosa è troppo ben studiata, troppo illuminata dal punto di vista politico e strategico, per venire da un campo nel deserto. Non è solo una stilettata al cuore del potere saudita, ma un attentato al suo futuro.

Petrolio in Arabia Saudita si dice Aramco, il nome dell’azienda petrolifera di Stato che ha fatto le fortune dei Saud. L’impianto di Buqyak e il campo di Khurais sono controllati da Aramco, che nel 2018, a dispetto di un andamento del prezzo del petrolio non certo esaltante, è stata l’azienda più redditizia del mondo, con 111,1 miliardi di dollari di utile. Nell’aprile di quest’anno, la società per la prima volta ha emesso obbligazioni sui mercati internazionali. L’offerta era per 10 miliardi di dollari, sono arrivati ordini per 100 miliardi. Il più clamoroso successo finanziario nella storia dei Paesi emergenti.

Il che già ci dice qualcosa sulla forza del colpo portato dai droni yemeniti. Ma questo è ciò che si vede, il meno. La parte più interessante è quella un pò nascosta. L’emissione delle obbligazioni è stata un’idea di Mohammed bin Salman, il trentaquattrenne principe che assomma tutte le cariche più importanti del regno e di fatto governa al posto del padre Salman, ormai esautorato. È gente un po' nervosetta, il principe e i suoi parenti. Lui è quello che ha fatto sequestrare, uccidere, smembrare e dissolvere il giornalista saudita Jamal Kashoggi. Sua sorella Hassa bint Salman, forse ispirata da tanto esempio, a Parigi ha fatto sequestrare e pestare un idraulico, poi anche costretto a baciarle i piedi.

Mohammed, in particolare, non dorme la notte perché deve far quadrare i conti. Il crollo del prezzo del greggio (il petrolio è fonte dell’80% del bilancio statale e del 90% degli introiti da esportazione) ha messo a rischio l’intera economia saudita, che di per sé è già vicina all’incubo. Con cento miliardi l’anno di deficit statale, disoccupazione intorno al 12% (40% tra i giovani, le donne non parliamone neppure), tariffe al consumo ridicole per carburanti, energia elettrica e acqua, lavoratori stranieri che costituiscono il 50% della popolazione occupata.