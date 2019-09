Come non gestire un club ma creare musica meravigliosa: benvenuti all'Haçienda

Per tutti gli appassionati di musica la storia dell’Haçienda è una leggenda. Luogo mitico nato dall’ambizione — e dall’incoscienza — di Tony Wilson e Rob Gretton, rispettivamente deus ex machina della Factory Records (l’etichetta discografica che negli anni Ottanta ha letteralmente cambiato la veste della musica pop grazie a, tra gli altri, Joy Division, New Order, Happy Mondays, A Certain Ratio e Durutti Column) e manager proprio dei Joy Division e dei New Order, voleva essere un club monumentale, sempre aperto, capace di essere posto di trasformazione e produzione culturale, di accadimenti e situazioni. Sostanzialmente fu un mezzo flop, con i New Order (finanziatori in quanto una delle band più di successo degli anni Ottanta: mai sentito parlare di Blue Monday?) a perderci un sacco di soldi grazie a serate vuote, concerti che non attiravano nessuno e costi del personale e di manutenzione alle stelle. Poi arriva l’acid-house e tutto cambia: «Stanno applaudendo il DJ. Non la musica, non il musicista, non il creatore, ma il mezzo. Ecco qui. La nascita della cultura rave. La beatificazione del beat. L’età della dance. Questo è il momento in cui anche l’uomo bianco inizia a ballare. Benvenuti a Madchester», dice il personaggio di Tony Wilson interpretato da Steve Coogan in 24 Hour Party People (2002, Michael Winterbottom), e in effetti da quel momento per il club le cose si mettono meglio: meno costi, e locale sempre pieno. Tutto bene? Niente affatto. Arriveranno problemi di criminalità, problemi con il fisco, problemi di buon vicinato. l'inevitabile chiurusa. Insomma, tutto quello che potete immaginare quando gestite un club grosso come un isolato e siete sostanzialmente persone da cui nemmeno voi comprereste un auto usata (ma da cui vorreste sempre sentire ottima musica).

In Haçienda, come non si gestisce un club (Luiss University Press, traduzione di Chiara Veltri), libro dedicato a quest’esperienza scritto da Peter Hook, bassista dei Joy Division e dei New Order, non si legge solo la vicenda di un club che merita di stare tra i luoghi più simbolici e importanti per la cultura pop, ma una vera e propria testimonianza di un momento di cambiamento o, per lo meno, di tentativo di “reazione” a un periodo storico non proprio felice. Attraverso la storia dell’Haçienda (ah, come tutte le cose create dalla Factory Records, aveva un numero “di catalogo”: FAC51, come fosse un disco), infatti, si legge la storia di un periodo storico, quello dell’Inghilterra degli anni Ottanta, con il suo portato artistico rivoluzionario di etichette, gruppi e personaggi (di cui anche su queste pagine abbiamo più volte scritto) che non si sono mai rassegnati al mainstream, all’universo di Margaret Thatcher e alla musica mediocre; ma anche al storia di una città, Manchester, che attraverso l’arte e la new wave e luoghi come l'Haçienda ha in qualche modo superato il collasso della sua Età dell’Oro Industriale. Un destino, questo, che tra anni Settanta e Ottanta accomunava molte ghost town inglesi: da Leeds a Sheffield, un giorno bisognerà recuperare quel modo di intendere l’arte come servizio e promozione della comunità, una via per uscire dalla “depressione” e dall’inevitabile capitalizzazione della vita urbana.