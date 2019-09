Stressati, sfruttati, e ignorati dai colleghi anziani. Ecco i giovani insegnanti italiani

Un ecosistema dove ad oggi, non solo la maggioranza dei docenti ha più di vent’anni d’insegnamento alle spalle, ma ha anche, un’età media di 50 anni, che tende a non dialogare con i colleghi più giovani. «Servirebbe una collaborazione “peer to peer” tra insegnanti», afferma Zanon. Mancando il metodo e la formazione professionale, le generazioni più anziane potrebbero servire da guida e da modello. «Allo stato attuale solo così i giovani possono acquisire l’esperienza necessaria». Per farlo c’è bisogno di garantire loro prima di tutto la stabilità del posto di lavoro, perché «la precarietà contribuisce molto ad alimentare la loro condizione di stress, d’insoddisfazione e la mancanza di considerazione e autorevolezza».

In questi anni abbiamo assistito all’acuirsi dei problemi nella scuola italiana, anche se è stato detto e ridetto che per un suo rilancio c’è bisogno di ripartire dagli insegnanti. Un ribadire rimasto inascoltato. Sorda è rimasta infatti la politica: da decenni ormai a ogni inizio anno scolastico, gli insegnanti, dal Nord al Sud, scendono in piazza per chiedere maggiori investimenti nella scuola e risposte serie contro il precariato, che pesa di più sulle nuove generazioni di docenti. Ma un altro governo è sfiorito, mentre uno nuovo si è appena insediato. Vedremo allora se,gli annunci del neo ministro Lorenzo Fioramonti, che ha puntato ai giovani, minacciando persino le dimissioni in caso di uno stop agli stanziamenti a favore dell'Istruzione, non rimangano ancora una volta tali. Appunto meri annunci.