Brexit, Boris Johnson si è accorto che il suo piano per salvare il Regno Unito è una boiata pazzesca

Mancano 42 giorni alla scadenza della Brexit e Boris Johnson ha appena scoperto che il suo piano speciale per risolvere lo stallo nelle trattative con l’Unione europea è una boiata pazzesca. Secondo l’ultimo retroscena succoso rivelato ieri dal Financial Times, Johnson avrebbe fatto una figuraccia nell’incontro in Lussemburgo di lunedì con l’attuale presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il capo negoziatore Michel Barnier.

Il quotidiano inglese racconta che Boris avrebbe esposto a pranzo il suo piano geniale per superare il problema del backstop. Ovvero il meccanismo inserito nell'accordo siglato da Theresa May con la Commissione europea per evitare il ritorno delle dogane nel confine tra Irlanda e Irlanda del Nord. Johnson vuole toglierla, per Bruxelles è imprescindibile. L’idea del premier inglese è quella di sostituire il backstop con un piano di misure sanitarie e fitosanitarie, chiamato Sps, che consentirebbe all’Irlanda del Nord di attenersi alle norme comuni dell'Ue in materia di alimenti e bestiame per evitare code alla frontiera. Ma dei funzionari Ue hanno fatto capire a Johnson che il piano non basterà a impedire i controlli doganali sulla stragrande maggioranza delle merci che attraversano il confine irlandese ogni giorno. Secondo la fonte del Ft, Johnson si sarebbe girato verso il principale negoziatore della Brexit per Londra, David Frost, e Stephen Barclay, Segretario di Stato per l'uscita dall'Unione europea, dicendo: «Quindi mi state dicendo che il piano Sps non risolve il problema doganale?». A più di tre anni dal referendum del 2016, il principale promotore della Brexit non aveva ancora capito la scala di controlli e problemi che ci sarebbero tra Irlanda e Irlanda del Nord senza un accordo. Signore e signori, ecco a voi Boris Johnson: l’improvvisazione al potere.

Dopo aver detto per settimane che la negoziazione con Bruxelles era a buon punto e si stavano facendo dei passi in avanti, Johnson si è scontrato ancora una volta contro la realtà. E il tempo stringe. Già al G7 di Biarritz la cancelliera Angela Merkel aveva dato un ultimatum a Johnson: presentare un piano alternativo entro il 30 settembre o l’accordo non sarebbe mai stato cambiato. Non stava scherzando. A ricordarlo agli inglesi ci hanno pensato ieri il premier finlandese Antti Rinne e il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. Subito dopo il loro incontro a Parigi i due hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui invitano Johnson a presentare entro fine settembre una proposta scritta per superare lo stallo. Cosa c’entra Rinne? La Finlandia è presidente di turno del Consiglio, l’organo dell’Unione europea che riunisce i vari ministri dei 28 Stati membri in base al dossier da affrontare. E l’urgenza di avere una risposta entro 11 giorni è dettata proprio da un’esigenza tecnica. Il 2 ottobre, e poi il 9, si riuniranno i rappresentanti del Coreper, ovvero il comitato dei rappresentanti permanenti. Tradotto i delegati dei 28 Stati che lavorano costantemente tra Bruxelles e le rispettive capitali per preparare tutti i dettagli prima degli incontri istituzionali. Se non arriverà la proposta di Johnson non avranno il tempo tecnico per discutere tutti i dettagli entro il 15 ottobre, quando si riuniranno tutti i ministri degli affari europei nel Consiglio presieduto dalla Finlandia.