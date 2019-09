Violenza sui minori in aumento, e senza prevenzione: allo Stato è già costata 13 miliardi

Gettati entrambi in una scarpata, due neonati hanno perso la vita in Trentino Alto Adige e nella provincia di Benevento. Il corpo di un maschietto con ancora il cordone obelicale è stato scoperto da alcuni turisti tedeschi in un località vicino Merano. A distanza di centinaia di chilometri, è stato ritrovato un altro corpo. Quello di Diego, un neonato di appena quattro mesi, gettato nel vuoto dalla madre dalla statale che attraversa la valle Telesina. Due vite, separate geograficamente, legate dal filo invisibile del maltrattamento e della violenza. In tutte e due i casi sono state accusate le madri. Come spesso accade, sono proprio i genitori ad abusare di minori inermi, arrivando poi a ucciderli.

Nel “Rapporto sugli omicidi in famiglia” realizzato dall’Istituto di ricerche economico-sociali (Eures), in Italia dal 2000 al 2018 473 bambini hanno perso la vita per mano dei genitori. Tutti avevano meno di un anno di età. In un’alta percentuale di casi, l’89,4%, ad assassinare bambini o neonati sono state le madri. Contro un 10,6% in cui a uccidere i figli sono stati invece i padri. E le vittime più numerose sono i neonati: un caso su cinque.

Risultati che devono fare riflettere sulla vita e il benessere delle donne. Fattori latenti, difficili da monitorare e sui cui quindi è più difficile fare attività di prevenzione, come l’isolamento, la solitudine, il senso di inadeguatezza, lo stress o forme di depressione post partum, si sommano a cause di natura sociale, economica e familiare, che svelano per il nostro Paese importanti differenze tra il Nord e il Sud. Così è stato anche per il 2018, ennesimo anno nero per i bambini, in base ai numeri forniti dall’Eures, che ha calcolato un aumento dei figlicidi pari all’31% rispetto all’anno precedente.