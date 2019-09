La geoingegneria studia come intrappolare l'anidride carbonica e trasformarla in fertilizzante

La seconda grande classe di strategie di geoingegneria consiste nel lavorare sugli effetti rimuovendo l’eccesso dell’anidride carbonica non con azioni di mitigazione puntuale, cioè estraendola dagli scarichi di combustione dei fossili, sostituendo processi meno efficienti con processi più efficienti oppure sostituendo fonti energetiche fossili con le rinnovabili, ma con tecniche di portata globale dove l’eliminazione di anidride carbonica avviene direttamente in atmosfera. Abbiamo già parlato della cattura diretta di anidride carbonica dall’aria. Il problema principale è che è estremamente diluita: solo lo 0,04%. Per questo, anche immaginando di sviluppare reazioni filtranti che permettano di estrarre CO2 in modo efficiente, occorre comunque pompare ben 2.500 litri di aria per fare passare attraverso i filtri un solo litro di anidride carbonica. L’energia necessaria dobbiamo poi produrla con fonti rinnovabili a basso impatto di carbonio, altrimenti la pezza diventerebbe peggiore del buco.

Una tecnica più promettente è la produzione di bioenergia associata a cattura e immobilizzazione di anidride carbonica. Di solito si usa il nome inglese Bio-Energy with Carbon Capture and Storage (BECCS). Prima di tutto ci si affida direttamente alla natura, consegnando ad alberi o piante coltivate l’onere di catturare l’anidride carbonica dall’atmosfera e - con l’energia del Sole - utilizzarla per la crescita delle piante stesse. Queste vengono poi raccolte e bruciate in modo controllato per recuperare l’anidride carbonica concentrata che si libera nel processo di degradazione. A questo punto si deve trovare un modo per imprigionarla in modo permanente, per esempio iniettandola dentro giacimenti di petrolio o di gas esauriti. Il problema è che sarebbero necessarie ampie superfici coltivabili dedicate a questo, con rischio di compromettere l’estensione delle colture dedicate all’alimentazione umana e animale. Ma ne parleremo presto qui. In questo caso si parte da una biomassa: un materiale vegetale coltivato apposta o uno scarto delle coltivazioni agricole. La biomassa può derivare anche da scarti animali prodotti dagli allevamenti oppure dalla coltura di microorganismi. In tutti i casi, questa biomassa contiene il carbonio che le piante - o gli animali che le hanno mangiate - hanno immagazzinato nei loro tessuti.