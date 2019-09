Greta, Carola, Chiara Ferragni. Ecco perché odiate le donne che non stanno al loro posto

C'è un motivo se molti odiano Chiara Ferragni, non sopportano le trecce di Greta Thunberg e notano se Carola Rackete non porta il reggiseno. Perché fin da piccoli abbiamo ascoltato miti, letto favole, guardato cartoni e serie tv dove le donne che non stanno al loro posto fanno una brutta fine. Da Malefica della Bella addormentata nel bosco a Medea del mito greco. Da Daenerys Targaryen del Trono di Spade alla fata Morgana del ciclo di Re Artù, le donne che non si comportano da brava bambina, moglie o madre rimangono sole, vengono uccise o diventano pazze.

«Per molti essere donna significa non alzare la voce, non ribellarsi. Obbedire al padre, al marito, alla società. Per secoli la cultura ha mostrato disprezzo per le donne che non si adeguano a questo standard», spiega la filosofa divulgatrice Maura Gancitano che con il collega Andrea Colamedici ha scritto “Liberati della brava bambina" (HarperCollins): otto storie di eroine per capire come modelli di donne forti sono sempre stati ridotti al silenzio. «In Italia le donne vengono criticate qualunque cosa facciano. Se sei intellettuale, ti criticano perché sei una maestrina. Se ti occupi di moda ti criticano perché sei troppo superficiale, sei sei brutta ti criticano perché sei brutta e se sei bella ti criticano perché sei troppo bella».

"Ti tirano le pietre", diceva una canzone degli anni Sessanta. Davvero l’Italia non è un Paese per donne indipendenti?

Pensate a Chiara Ferragni. Da anni sta dimostrando che si può essere donna in un modo diverso rispetto al modello di moglie remissiva e sottomessa al marito a cui siamo stati abituati. È una imprenditrice di successo e sicura di sé. Ha avuto un figlio, si è sposata ma questo non ha cambiato di una virgola la sua quotidianità.

Perché sta antipatica?

Perché non si nasconde e mostra con orgoglio una vita di coppia che agli italiani sembra strana. Non sono abituati a una moglie più famosa del marito, non sottomessa. Dalle storie di Instagram sembra addirittura che sia più Fedez a stare con il figlio. Lui non cerca di sopraffarla, di rubarle spazio. Quando la vediamo il primo sentimento è il fastidio perché è visibile e non nasconde la sua felicità. Il fatto che una donna così giovane sia riconosciuta a livello mondiale con un lavoro che ancora oggi non viene considerato un lavoro è fuori dagli schemi dell'italiano medio.

Anche Greta non si adegua ai nostri schemi mentali?

Greta Thunberg è stata presa in giro perché non ride mai, perché ha lo sguardo sempre arrabbiato e ha la sindrome di Asperger, cioè si sottolinea il fatto che non è una bambina normale. Alcuni commentatori l'hanno criticata dicendo che dovrebbe stare a scuola a fare il suo dovere, come tutte le ragazzine della sua età, invece di girare il mondo per sensibilizzare il mondo sulle conseguenze del cambiamento climatico. Dà fastidio perché tutti pensiamo che le donne debbano essere controllabili e fare cose approvate dal senso comune. Se tu hai 16 anni devi andare per forza a scuola. Ma allora tutti i ragazzi che a 16 anni lasciano gli studi per giocare a calcio? Perché loro sono considerati degli eroi moderni, mentre Greta no? Ma c’è un altro aspetto più subdolo.

Quale?

Fin da subito molti commentatori hanno provato fastidio e disprezzo per la “rompicoglioni” Greta. E solo in un secondo momento hanno cercato le ragioni per screditarla. A istinto Greta dà fastidio perché è strana rispetto all’immagine che ci è stata inculcata di come dovrebbe essere una bambina. È un meccanismo neurocognitivo.

Siccome è svedese, alcuni l’hanno paragonata a Pippi Calzelunghe.

Non è un caso. Pippi Calzelunghe è un personaggio rivoluzionario, il contrario della tipica principessa Disney col vestito bellissimo che non si può sporcare. Pippi si arrampica sugli alberi, parla con gli adulti senza filtri, ha una forza sovrumana. Quel personaggio ha rotto lo stereotipo. Ha dato un altro punto di riferimento per le bambine svedesi e di tutto il mondo. Non dobbiamo sottovalutare la forza di un mito, un libro o un film sulle menti delle bambine.

E noi che punti di riferimenti abbiamo avuto?

Partiamo da mito dove ci sono molte figure femminili congelate in uno stereotipo: Elena di Sparta vista come una donna libertina, Medea come una madre assassina, Era la moglie petulante di Zeus. Ma in realtà se andiamo a vedere le storie originali ci accorgiamo che invece quelle donne possono essere dei riferimenti per le ragazze di domani.

Ma non si dice Elena di Troia?

Appunto. Elena viene chiamata di Troia, ma era regina di Sparta. Le è stata data la colpa di aver causato una guerra perché era troppo bella, e quindi stupida e libertina per definizione. È considerata proprietà del marito Menelao e non può essere responsabile di ciò che fa, ma allo stesso è colpevole di tutto ciò che le accade. Elena però non si lascia influenzare da ciò che è giusto fare, e con le sue scelte smette di considerarsi proprietà di qualcuno. Noi donne ci adeguiamo a degli standard: cerchiamo di condurre una vita perfetta o ne costruiamo una parallela, solo per farci approvare dall’esterno. Elena insegna che bisogna costruire una vita autentica anche se imperfetta, perché dobbiamo essere in armonia con ciò che siamo.