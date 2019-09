Cambiamenti climatici, il segretario Onu fa eco a Greta: «Serve maggiore ambizione»

Oltre quattro milioni di giovani di 163 Paesi in giro per il mondo, sono queste le cifre del climate strike, lo sciopero per richiedere misure concrete contro il cambiamento climatico. «Se appartieni al piccolo numero di coloro che si sentono minacciati da noi, abbiamo pessime notizie per te: questo è solo l’inizio. Il cambiamento sta arrivando, piaccia o no», ha scritto su Twitter la giovanissima attivista Greta Thunberg. Dal Bangladesh all’Antartico, dal Messico all’Uganda, dalla Svezia a Israele, dal Brasile alla Bolivia, da Panama alla Colombia, dagli Usa alla Tanzania, i giovani si sono messi in marcia per il clima. Davanti alle 250 mila persone stimate nella grande mela, Greta ha chiesto agli adulti che senso ha dire ai giovani di studiare, se stanno strappando loro via il futuro, ha chiesto che senso ha rimandare la soluzione al problema del cambiamento climatico quando già ora è tardi.

A fare da sfondo agli scioperi, che si protrarranno per una settimana, vi sono stati due importanti appuntamenti: il primo è stato il vertice delle Nazioni Unite di sabato scorso con i giovani attivisti e quello con i leader mondiali di lunedì 23. Al primo hanno partecipato ragazze e ragazzi di età compresa tra 18 e 29 anni, che hanno dimostrato il loro impegno nella ricerca di soluzioni ai problemi indotti dai cambiamenti climatici. Il secondo è stato convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres per rivolgersi direttamente ai Capi di Stato.

L’Onu fa sapere che gli ultimi quattro anni sono stati i più caldi di sempre, basti pensare che le temperature invernali nell'Artico sono aumentate di 3° C dal 1990. Altri segnali preoccupanti sono l’innalzamento dei livelli del mare, lo stato delle barriere coralline, i rischi per la sicurezza alimentare e, in generale, per lo stato di salute delle persone a causa dell’inquinamento. Secondo recenti studi, agire ora e ridurre le emissioni di CO2 entro dodici anni, permetterebbe di contenere l’aumento della temperatura globale sotto i 2° C.