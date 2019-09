Il senso di Alessandra Sciurba per smontare le frottole sugli immigrati

Filosofa del diritto, esperta di diritti umani, ricercatrice precaria, siciliana di Palermo. Alessandra Sciurba è tra i volontari promotori, e anche portavoce, di Mediterranea Saving Humans, l’organizzazione non governativa nata nel 2018, dopo il blocco alle navi delle ong, per documentare quello che accade nel Canale di Sicilia e contribuire al salvataggio dei migranti in mare. L’avevamo già vista sfidare qualche mese fa il leghista Alessandro Morelli in tv, quando lui la chiamò «signorina» e lei rispose: «Mi chiami dottoressa». E lo stesso ha fatto in un’altra puntata diventata virale in queste ore sui social. Davanti ai soliti slogan leghisti sulle “navi dei centri sociali” ha detto: «Ma volete essere seri per favore? Io sono una ricercatrice universitaria, sono una filosofa del diritto che ha messo a disposizione le sue competenze a favore di un’impresa che coinvolge anche la Chiesa». Mettendo a tacere pure Piero Fassino, che proponeva l’accordo tra Italia e Libia come possibile soluzione: «Lei deve essere onesto con me», ha detto. «Stiamo finanziando torturatori, e lei lo sa meglio di me».

Poi con una lettera pubblicata su Avvenire si è rivolta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che una settimana fa si è spinto a ringraziare «la Guardia costiera libica, supportata dal nostro intervento, che ogni giorno contiene centinaia di migranti». «Sento il bisogno di risponderle», scrive Alessandra Sciurba sul quotidiano cattolico. «La Guardia costiera libica è un’invenzione italiana, travestimento molto costoso per miliziani collusi con trafficanti e torturatori», e «l’accordo con la Libia rappresenta un crimine contro l’umanità che sarà ricordato come tale». Più chiaro di così.

Ma allora non è cambiato proprio niente? «Vorrei un governo che affrontasse l’immigrazione in maniera razionale, secondo i principi di umanità e legalità», dice Alessandra a Linkiesta. «Il problema», spiega, «è che non vedo in questo governo la forza, il coraggio e la volontà di far rientrare il tema immigrazione nell’ambito della normalità, affrontando i reali problemi della gente e smettendola una volta per tutte di procedere per slogan e solleticare lo stomaco delle persone». Laddove “normalizzare l’immigrazione” per lei, che di diritti umani si occupa anche come ricercatrice, «significa riaprire canali di ingresso legali nei Paesi non in guerra, in maniera assolutamente compatibile con le necessità di questo Paese, e creare dei corridoi umanitari per i Paesi che invece sono in guerra. Sono le nostre politiche migratorie che hanno costretto le persone ad arrivare via mare, regalando soldi ai trafficanti. La stessa centralità del regolamento di Dublino dipende solo dal fatto che non ci sono canali regolari».