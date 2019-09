La pernacchia di Casaleggio all'Onu e al Partito democratico

L'intervista di Davide Casaleggio al Corriere della sera di sabato ha sollevato molte polemiche – e meno male – non foss'altro per il candore con cui annunciava il suo intervento a margine dell'Assemblea dell'Onu, nel corso di un evento dedicato alla «cittadinanza digitale». Evento «organizzato e promosso dal governo italiano, attraverso la Rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite».

La spudoratezza con cui, conquistati Palazzo Chigi e il ministero degli Esteri, il Movimento 5 Stelle li utilizza per promuovere all'estero l'associazione Rousseau lascia davvero senza fiato, per almeno due motivi. Il primo è lo schiaffo a tutti quelli che per anni lo hanno sostenuto in nome della questione morale e della lotta al conflitto di interessi di Silvio Berlusconi (e qui il passaggio in cui Casaleggio assicura che naturalmente, bontà sua, non viaggerà «nella delegazione del governo» e le sue spese le gestirà «in autonomia», più che a uno schiaffo, somiglia a una gigantesca pernacchia). Il secondo motivo è l'umiliazione a cui costringe l'intero paese, considerato che in qualunque altro convegno internazionale dedicato ai diritti digitali l'associazione Rousseau potrebbe trovare spazio solo sul banco degli accusati, come modello da non seguire.