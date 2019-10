Che bello ascoltare Lucio Battisti in streaming, peccato manchi ancora il Battisti migliore

Non sarà la gioia della vita, ma di sicuro aiuta a risolvere una giornata uggiosa. Ascoltare in streaming gli album di Lucio Battisti, adesso – dopo una lunga e complicata vicenda di diritti – è possibile. L’Editore Acqua Azzurra ha affidato alla Siae il compito di curare la gestione dei diritti delle sue canzoni online, rendendo di fatto disponibili gli album scritti da Battisti insieme a Mogol. Solo quelli, però: cioè gli anni del decennio nazional-popolare (1970-1980) che per la stragrande maggioranza degli italiani arrivano a rappresentare, se non a esaurire, l’opera di Battisti.

Non è così: finito il sodalizio con Mogol nel 1980 (“chissà che sarà di noi”, si chiedeva in Con il mastro rosa), il cantante di Poggio Bustone ha proseguito la sua solitaria ricerca musicale, imboccando le vie della sperimentazione elettronica. Prima con un album scritto con la moglie, (E già, 1982) poi collaborando con Adriano Pappalardo a Immersione e Oh! Era ora, e infine, grazie proprio q a questa ultima produzione, ritrovandosi nelle braccia di Pasquale Panella, nuovo paroliere, con cui pubblicherà cinque album, uno ogni due anni: Don Giovanni nel 1986, L’Apparenza nel 1988, La sposa occidentale nel 1990. E ancora: Cosa succederà alla ragazza 1992 e infine Hegel, 1994.

È tutto un mondo rimosso dalle schitarrate in spiaggia: va oltre le calzette rosse, i carretti di gelati, le motociclette 10 Hp, il tempo di morire (o di vivere, con te). Gli album fatti con Panella conoscono un percorso compositivo diverso, nei modi e nelle forme: prima viene la musica in cui «in cui il romanticismo di un tempo viene messo sotto vuoto e congelato» come diceva Edmondo Berselli in Canzoni. Storie dell’Italia leggera. Poi c’è il testo, cioè i testi: spiazzanti, illogici o a-logici o – sempre per citare Berselli – «plutonici», in cui, giusto per fare un esempio, la donna non è «né amica né amante né sposa, ma “dolcezza e liturgia, orgetta e leccornia”». Un altro pianeta, gelido erudito e distante dalle quelle emozioni che facevano singhiozzare gli italiani negli anni ’70, o li spingevano ad abbracciarsi.