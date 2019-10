Così la tecnologia cambierà il nostro modo di viaggiare in aereo

Sudiamo quando barcolla, temiamo le turbolenze in cui si imbatte e arriviamo ore prima della sua partenza. Sebbene l’aero sia considerato il mezzo più sicuro del mondo, a 10mila metri d’altezza la razionalità tentenna e la paura ci pervade. Per questo la tecnologia giunge in soccorso preventivo.

In futuro un nuovo sistema di rilevazione laser (LIDAR) comunicherà ai piloti l’approssimarsi di zone di turbolenza sul tragitto, fino ad oggi non identificabili in anticpo, di modo che i piloti possano avvisare i passeggeri per tempo. Airbus e Diehl Aerspace stanno sviluppando, grazie all'internet of things, dei network digitali che permetteranno ai viaggiatori di tracciare in diretta la posizione del bagaglio imbarcato e sapere in anticipo quanto durerà la coda del check in o del controllo bagagli.

Alcuni di questi servizi sono già disponibili sulla compagnia Delta in America. Alcuni sensori in fase di sviluppo verranno dislocati lungo tutto l’aereo e raccoglieranno Terabyte di dati in tempo reale sullo stato del motore e della fusoliera. Per risparmiare sui costi di manutenzione, senza compromettere la sicurezza, Boeing sta investendo nelle stampanti 3d che produrranno i pezzi necessari in loco, senza dover aspettare i fornitori.