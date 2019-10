I deepfake e altre possibili prove della non esistenza dell’Italia

Il guaio è che da noi l’intero sistema dell’informazione si nutre già abbondantemente di un simile materiale. E il peggio non è che così fan tutti, ma che nessuno ci trova niente di male (o meglio: ognuno ci trova molto di male quando è lui o la sua parte a farne le spese, prontissimo però a restituire il favore agli avversari alla prima occasione). Insomma, dire che stiamo scarsi ad anticorpi, di fronte a un futuro in cui questa robaccia comincerà a dilagare, è dire poco. In compenso, appare incoraggiante la strada scelta dai creatori del sito thispersondoesnotexist.com. Più questo genere di tecnologia diverrà a tutti familiare, infatti, più crescerà la consapevolezza critica. È probabile che di fronte ai primi fotomontaggi in molti si ponessero dubbi angosciosi simili a quelli che oggi noi ci poniamo di fronte ai deepfake.

Resta il fatto che la politica moderna, perlomeno dal 2016 in avanti, come abbiamo visto con la Brexit e con l’elezione di Donald Trump, si gioca sempre di più sul terreno della manipolazione. E il fattore decisivo non è l’aspetto tecnico, ma la capacità di alimentare un clima, un ambiente psicologico ed emotivo favorevole a quel cospirazionismo paranoide che è insieme causa ed effetto del successo populista. Per questo in Italia abbiamo poco da star tranquilli, almeno finché le forze politiche democratiche – e il giornalismo, e la televisione, e gli intellettuali – non sapranno riconquistare alle istituzioni, alla cultura e alla scienza quel minimo di legittimazione, consenso sociale e riconoscimento dei diversi ruoli su cui si fonda ogni società moderna. Altrimenti, l'effetto prodotto dalla combinazione di nuove possibilità tecniche e condizioni ambientali ideali potrebbe trasformare le nostre giornate in una serie ininterrotta di episodi di Black Mirror.

E poi, diciamoci la verità: chi di voi ha mai visto davvero, non in fotografia, non sullo schermo di una televisione o di un computer, ma di persona, Giuseppe Conte?

Potreste giurare che esista davvero?