Salvaprecari a metà: perché il decreto Fioramonti non risolve il problema della supplentite

«Nella mia scuola ci sono 39 docenti di sostegno, di ruolo sono sei o sette. La maggior parte non ha il titolo di per farlo». «Ci sono laureati in Storia che vanno a insegnare alle elementari senza essere abilitati». «In una scuola elementare hanno assunto una docente che non ha completato la laurea in Scienze della formazione, e che è stata inserita in classe a insegnare inglese, perché nel suo curriculum aveva la certificazione linguistica B2». Parlare di scuola, e soprattutto di precariato scolastico, in Italia, significa aprire un vero e proprio vaso di Pandora. Un problema endemico senza capo né coda, un buco nero che dovrebbe essere sottoposto all’attenzione degli astrofisici, più che dei comuni mortali. «Tutti i governi hanno messo mano alla scuola, ma nessuno ha mai inciso davvero. Si tratta sempre di mettere una pezza all’ingiustizia di sfruttare qualcuno senza poi assumerlo»: a dirlo sono gli stessi sindacati del comparto, quelli che la scuola la vivono ogni giorno. Gli stessi che, di casi come quelli appena citati, possono riportarne a centinaia.

Due giorni fa è stato predisposto l’ennesimo tentativo di risolvere il problema, attraverso il cosiddetto “Salvaprecari bis” che reca la firma del Miur e di FLCGIL, CISL, UIL, SNALS e GIlDA. L’accordo deriva dal Salvaprecari I, elaborato dal precedente esecutivo Conte I, approvato ad aprile (ma poi mai attuato per via della crisi di governo di quest’estate) e ora modificato. «Siamo riusciti a raggiungere un'intesa che aiuta la scuola e dà un colpo forte al dilagare del precariato e alla fine garantirà, tra concorso ordinario e straordinario, oltre 50mila insegnanti in cattedra a partire dal 1 settembre», ha dichiarato soddisfatto il neo ministro all’Istruzione Lorenzo Fioramonti.

L’accordo è complesso, ma in generale prevede l’istituzione di un nuovo concorso straordinario per le medie superiori riservato a chi ha tre anni di servizio (su otto) nella scuola statale, che dovrebbe immettere in ruolo circa 24mila insegnanti per l’inizio del prossimo anno scolastico, e l’ingresso nelle graduatorie di seconda fascia (quelle che precedono l’entrata in ruolo) per chi prenderà almeno 7/10 alla prova scritta. I 24mila vincitori saranno soggetti ad un periodo di prova di un anno, dovranno acquisire i crediti formativi sulla didattica ed essere confermati alla fine dell’anno da una commissione. Gli abilitati alle graduatorie, invece, faranno un anno di formazione per l’acquisizione dei crediti e nel 2020 parteciperanno ad una prova ad hoc per entrare nelle liste. Per sciogliere i blocchi all’interno delle graduatorie dei vincitori dei concorsi del 2016 e 2018, poi, ai precari sarà concesso di spostarsi volontariamente in un’altra provincia, mentre per i Dsga (gli assistenti amministrativi) che oggi svolgono il ruolo di dirigenti è stato istituito un concorso specifico cui è consentito l’accesso anche a chi è sprovvisto di titolo. Ai diplomati magistrali che non avevano fatto il concorso straordinario senza selezione, infine, sarà concesso di restare in cattedra fino alla fine dell’anno scolastico.