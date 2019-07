60mila insegnanti assunti a settembre? Ecco perché resterà solo un miraggio

Ad oggi, oltre 100mila persone abilitate nella secondaria di primo e secondo grado e oltre 50 mila diplomati magistrali abilitati non sono ancora riusciti a inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento. Di fatto, spiega il sindacalista, si tratta di una volontà politica di impedirlo. Ma perché questo blocco? «Secondo la politica era il fatto di mettere le persone per anni in queste graduatorie il motivo del precariato, per cui, sia sotto Renzi e Gentiloni che sotto l’attuale governo, per risolvere il problema si è pensato di bandire concorsi straordinari, riservati solo ad alcune tipologie di candidati», spiega Pacifico. Ma per la Cassazione e la Corte costituzionale in realtà è stato uno dei motivi che hanno giustificato un abuso dei contratti a termine: «Il concorso straordinario non è la soluzione di questo problema, perché ne sono stati banditi alcuni ma il problema è rimasto». Di fatto, quindi, quello che Bussetti ha fatto non è che un annuncio vuoto, aggravato peraltro dal fatto che i concorsi straordinari comunque non si faranno prima di fine anno (per stessa ammissione del ministro).

A riprova dell’inutilità dei concorsi straordinari e dei corsi abilitanti per risolvere il problema del precariato c’è il caso dei diplomati magistrali, per i quali vengono istituti concorsi dei quali il più delle volte non ci sarebbe alcun bisogno. «È assurdo, quest’anno sono 7mila ad essere entrati per fare l’anno di prova, e anche quando la scuola li conferma, vengono licenziati e poi assunti di nuovo attraverso un concorso straordinario per fare lo stesso lavoro di prima».