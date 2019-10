Donald Trump non sta bene, fermiamolo

Se un politico è stato aiutato dai servizi segreti di un nemico strategico, si è furtivamente adoperato per evitare che si scoprisse e infine ha chiesto ad altri paesi stranieri, tra cui l’Ucraina, l’Italia, l’Australia e la Cina, di infangare gli avversari politici interni o di indagare su un fantasioso complotto globale contro se stesso, peraltro facendo leva sugli aiuti finanziari in corso di erogazione, siamo di fronte a enormità sufficienti a decidersi di fermarlo il prima possibile.

Il caso Trump è questo, ma anche molto altro. Trump non sta bene, non è lucido, non è in sé, come ha scritto l’ex consigliere del presidente George W. Bush, Peter Wehner. Non lo dicono soltanto i suoi avversari, lo raccontano quelli che hanno lavorato a fianco a fianco con lui alla Casa Bianca. Sono quasi sempre coloro che gli stanno intorno, tranne i parenti e i lestofanti, a dire che Trump «non è in grado di esercitare i poteri e di adempiere ai doveri della sua carica». Per questo caso specifico, testuale, c’è una sezione del venticinquesimo emendamento alla Costitzione americana a prevedere la rimozione del presidente, senza nemmeno passare dall’impeachment.

La surreale conferenza stampa di mercoledì con il presidente finlandese è stata la conferma dello squilibrio di Trump e non solo perché ha fatto diventare trend topic l’hashtag #TrumpMeltdown, il collasso di Trump, ma perché l’avvio formale dell'impeachment alla Camera non l'ha convinto a smettere di chiedere aiuti stranieri per infangare la famiglia del vicepresidente Biden. Anzi ha chiesto anche a Pechino. Mentre poco prima aveva suggerito di usare l’atomica contro gli uragani e di sparare alle gambe dei migranti per evitare che oltrepassassero il confine. Basta, please.

Lo stato di diritto e la volontà popolare non si rispettano consentendo a lui o a Salvini o a chiunque altro, di destra o di sinistra, di devastare il primo e di compiere qualsiasi scelleratezza in nome del popolo sovrano. La democrazia si difende difendendo la democrazia.