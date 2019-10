I populisti europei fanno entrare in gran segreto gli immigrati, mentre Di Maio fa la faccia feroce

Non si capisce a quale titolo il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio presenti un decreto per i rimpatri dei migranti senza il ministro competente, che è quello dell’Interno, ma accompagnato dal Guardasigilli Alfonso Bonafede aka Fofò Dj. Anzi, si capisce benissimo, Di Maio fa la faccia feroce per provare a intercettare il sentimento sciovinista del paese in modo da non lasciarlo del tutto all’ex sodale Matteo Salvini. In Italia non c’è nessuna emergenza immigrati, se non quella umanitaria creata dal governo dei due vice. Tutti sanno che la forza lavoro degli immigrati aiuta il paese, prima gli italiani e poi anche gli stranieri. Lo sanno tutti, tranne Di Maio e Salvini, o forse lo sanno benissimo ma preferiscono lucrare miseramente consensi, alimentando la rabbia e il risentimento popolare catturati dalle maglie strette degli algoritmi della Bestia e Associati.

Lo sanno anche Viktor Orbán e gli altri leader europei anti immigranti, quelli terribili, quelli dell’Ungheria, della Polonia e della Serbia, che gli immigrati sono essenziali per la crescita dei loro paesi. Bloomberg Newsweek, infatti, ha raccontato che i nazional populisti dell’est europeo nascondono un segreto indicibile: sul retro della retorica contro l’invasione e il meticciato tengono una porta aperta, spalancata, agli stranieri e se ne infischiano dei proclami per allocchi in difesa della razza e per preservare la società tradizionale dalla minaccia multiculturale.