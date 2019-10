L’intelligenza artificiale è la nuova rivoluzione industriale. Ma (finora) costa troppo

Le aziende che possiedono un vantaggio tecnologico nel settore non solo non intendono rinunciarvi, ma non conoscono nemmeno il motivo del proprio primato. La comprensione approfondita del machine learning, ignorata dalle società private a caccia di vantaggi immediati, permetterebbe di appianare le differenze. Successe qualcosa di simile agli inizi della rivoluzione industriale, «quando i primi motori a vapore costruiti da nazioni diverse avevano rendimenti difformi», fino a quando non furono soggetti ad approfonditi studi teorici di termodinamica, che estrapolarono delle leggi universali parificando le prestazioni, e quindi il mercato.

Per ora gli investimenti in Italia «sono praticamente assenti, se paragonati ai 3 miliardi a testa stanziati da Francia e Germania per i prossimi cinque anni». Tuttavia il tema dell’ Intelligenza Artificiale è stato inserito tra quelli fondamentali come Energia, Spazio e Ambiente. «Il piano è stato licenziato di recente e consegnato al MIUR. É urgente la necessità di ampliare l’offerta formativa, il corpo docente e il supporto di fondi di ricerca. Siamo in attesa» conclude il professore di matematica, secondo cui la crescita economica prevista per i paesi che investiranno in AI sarà «di 19 punti di PIL in dieci anni, più del doppio di quella osservata nel dopoguerra (8%)».

Trascurarla sarebbe imperdonabile.