Scusate, ma a questo punto non è meglio fare Di Maio segretario del Pd?

Il risultato, quanto mai paradossale, è che le dichiarazioni di Luigi Di Maio sono ormai pienamente rappresentative dell’attuale linea del Pd. Basta leggere la sua intervista di ieri a Repubblica. Persino sul vincolo di mandato, all’intervistatrice che gli domanda cosa lo spinga a credere che il Pd possa aprire a una simile ipotesi, in contrasto con fondamentali principi costituzionali, Di Maio può rispondere serenamente: «Sulle multe in Umbria per chi cambia partito ci hanno seguito». E così su tutto il resto. Decreti sicurezza: «Saranno cambiati seguendo le indicazioni del Quirinale, ma l’impianto è giusto... Certo se ci sono Ong che violano il codice scritto da Minniti, vanno fermate». Ius culturae: «Il Parlamento è sovrano, ma una maggioranza su questo tema non c’è. Nei Cinque Stelle ci sono posizioni diverse e lo stesso vale per il Pd». Manovra: «Sull’Iva sono d’accordo il governo e tutte le forze parlamentari. Non aumenterà».

Per una volta, Di Maio dice la pura verità. Sono tutti d’accordo. Infatti non c’è una sola delle questioni al centro dell’iniziativa di governo su cui il Pd abbia preso una posizione autonoma. Trattandosi non di chiacchiere, ma delle scelte fondamentali su economia, giustizia, sicurezza e riforme istituzionali, a questo punto, le cose sono due: o il Pd dimostra di avercele, delle posizioni autonome, oppure tanto vale eleggere Di Maio segretario del Pd.

Dal momento in cui Di Maio è già oggi l’unico a fare politica, e di conseguenza anche a decidere la linea dei democratici, non si capisce a cosa dovrebbe servire un altro segretario del Pd.