Il vero (enorme) problema della scuola: gli insegnanti di sostegno

Qualcuno ricorderà il recente episodio della mamma di Sassari che ha deciso di tenere la figlia disabile a casa, non essendoci a scuola un insegnante di sostegno che la potesse seguire, al rientro a settembre. «Non posso lasciare che resti abbandonata in un banco mentre gli altri fanno lezione», aveva scritto sui social. Forse anche per via dell’eco mediatica, il dirigente scolastico l’aveva invitata a riportare la ragazza a scuola, con la promessa che ci sarebbe stato un insegnante per lei. «Mi dicono queste cose dall’inizio dell’anno scolastico, e in un mese nulla è cambiato. Lo ripeto, riporterò mia figlia a scuola solo se e quando saranno garantiti i suoi diritti. E avere l’insegnante di sostegno è un suo diritto», aveva detto. Questa settimana Federica è andata a scuola, pur avendo l’insegnante di sostegno solo per tre ore al giorno. Un lieto fine a metà, il suo, ma soprattutto una storia che parla per tutti i ragazzi che si ritrovano senza docente e senza gli elementi di base per poter frequentare la scuola come tutti gli altri.

La questione del sostegno, infatti, è ancora oggi una delle piaghe più profonde nel mondo della scuola, un problema che va a braccetto col precariato, e a cui si sommano tutta un’altra serie di crisi, dalle abilitazioni ai problemi infrastrutturali, che non consentono ai ragazzi, e a chi insegna loro, di vivere con dignità il proprio ruolo all’interno dell’istituzione scolastica. Basti dire che, secondo gli ultimi dati Istat, appena il 32% delle scuole è attrezzata (con passerelle, ascensori eccetera) per consentire agli studenti di muoversi tra le aule, i quali spesso finiscono per ritrovarsi a dover essere sollevati di peso dagli educatori. Sempre che ci siano, gli educatori, certo. Malgrado gli studenti affetti da disabilità a scuola siano praticamente raddoppiati in vent’anni, toccando quota 300mila, l’organico di diritto è rimasto fermo a 100mila unità circa, e contestualmente è lievitato il numero di posti in organico di fatto, passati in soli quattro anni, tra il 2014 e il 2018, da 28 a 65mila unità. Fra loro tanti, troppi i supplenti: se il precariato a scuola caratterizza statisticamente il 20% dell’organico complessivo, sul sostegno si arriva a toccare quote del 40%, un unicum già di per sé negativo, ma doppiamente discriminatorio, considerando che a maggior ragione sarebbero loro ad avere diritto a tutele.