Il saluto militare dei calciatori turchi è orrendo, ma i responsabili sono gli scagnozzi di Erdogan

Lo dimostra l’İstanbul Başakşehir, un club turco di calcio. La sua ascesa nell’élite della Süper Lig turca, l’equivalente della nostra serie A, mostra la potenza del regime di Erdogan. Grazie alle sovvenzioni del governo, la squadra, di proprietà del Ministero turco per la Gioventù e lo Sport, è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni. E i risultati, come l’ottimo secondo posto nell’ultima stagione e la finale di coppa di Turchia, ne sono la diretta conseguenza. Più di Robinho, Arda Turan o Gokhan Inler, il merito va attribuito al presidente in persona, tifoso del Başakşehir, che nel 2014 ha inaugurato lo stadio del club con una tripletta in una partita amichevole. Senza di lui il club non esisterebbe e molti giovani talentuosi, come l’attaccante della Roma Cengiz Ünder, famoso per le sue esultanze con la mano tesa, probabilmente non sarebbero dove sono. Né tantomeno le polemiche.

Lo sport però è anche questo, che piaccia o no. Chissà se i media mondiali conoscono il presidente della Federcalcio turca, Yildrim Demiloren. Un uomo d'affari, operante nel ramo energetico e schierato pubblicamente dalla parte del governo, che nel 2017 fece un pubblico endorsement a favore del referendum costituzionale che ampliava a dismisura i poteri di Erdogan. Non si fermò qui però: Demiloren sospese anche l’arbitro Ilker Sahin, perché si era espresso contro il volere di Ankara. La democrazia nello sport, questa sconosciuta. Ovviamente la questione non è soltanto calcistica. Pochi giorni fa al mondiale di Stoccarda il ginnasta Ibrahim Colak ha salutato il suo oro e la sua nazione esattamente come i calciatori turchi e lo stesso ha fatto la pugile Bursenaz Surmeneli dopo aver vinto la finale welter contro la cinese Liu Wang. La situazione sembra dunque più estesa di quel che può sembrare e bisogna fare attenzione alle semplificazioni. Perché è vero che lo sport turco sembra compattamente a favore di Erdogan, e probabilmente molti sportivi sostengono convintamente il governo, ma è altrettanto vero che molti sono costretti a tacere, dovendo fare buon viso a cattivo gioco.