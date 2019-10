Terribile ma vero, anche i docenti a volte bullizzano (e alimentano la prepotenza degli allievi “difficili”)

Si è sentito parlare spesso di ragazzi, di adolescenti che aggrediscono i propri insegnanti. Tanti i casi di cronaca verificatisi solo lo scorso anno. Professori aggrediti fisicamente con caschi o sedie o verbalmente, con minacce e insulti. “Bulli” insaziabili. Che non si accontentano della violenza e della prepotenza quotidiana contro i compagni. Anche se il fenomeno tende a essere marginalizzato, nella scuola italiana non sono mancati episodi di violenza da parte degli insegnanti contro i propri alunni. Vessazioni psicologiche e fisiche che non risparmiano neppure i bambini delle scuole dell’infanzia.

Così mentre a Roma, in una scuola elementare, una bambina con disabilità si è scoperto essere stata presa di mira dalla propria insegnante di sostegno – nonostante la querela della madre, la maestra è rimasta al fianco dell’alunna per oltre un anno, fino a quando a smascherare i soprusi non si sono fatti avanti i compagni di classe - a Reggio Calabria, ancora una volta in una scuola elementare, un'altra maestra, ora sospesa dal proprio ruolo, è stata denunciata per avere in più occasioni maltrattato, percosso e minacciato alcuni alunni. Anche nella Provincia di Monza, copione simile: pochi giorni fa, due maestre di una scuola dell’infanzia sono state sospese perché accusate di avere umiliato dei bambini dell’asilo. Casi di cronaca che spesso hanno meno risonanza, a causa delle difficoltà di bambini e adolescenti e degli stessi istituti scolastici nel denunciare gli insegnanti coinvolti, che tendono in questo modo a rimanere più facilmente «sommersi». A dirlo è la dottoressa Maura Manca, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza e psicoterapeuta

Già nell’anno scolastico 2016/2017, si è calcolato che il 20 per cento degli insegnanti aveva commesso violenza, maltrattamenti e pressioni psicologiche nei confronti dei propri alunni. Secondo un recente studio condotto dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza per l’anno scolastico 2018/2019 su un campione di 3875 adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni l’11 per cento ha dichiarato di essere stato insultato, denigrato o aggredito verbalmente da una maestra quando frequentava la scuola dell’infanzia o quella elementare. Il 6 per cento ha invece ammesso di essere stato strattonato, spinto, picchiato. Il 5 per cento infine è stato costretto ad abbandonare la scuola perché aveva problemi con la propria insegnante, mentre l’8 per cento ha raccontato di essere stato denigrato o insultato da un professore alla scuola media, contro un due per cento che è stato picchiato o strattonato.

«Ovviamente quando parliamo di ragazzi più grandi cambiano le prepotenze messe in atto da parte degli insegnanti», afferma la dottoressa Manca. Un adolescente è perciò più capace di reagire. Sottometterli, soprattutto fisicamente, è più difficile. I casi di violenza fisica o d’insulti si concentrano di più nelle scuole dell’infanzia e nelle materne. «I bambini sono piccoli, hanno maggiori difficoltà a comprendere realmente la gravità di ciò che stanno subendo, e si trovano disorientati. Sanno che quella è la scuola, la maestra è il loro punto di riferimento, perché gli è stato detto anche dai genitori, e non hanno la capacità o non sono messi nella possibilità di parlare. O almeno di farlo subito».