Nuzzi non è San Giovanni, e la sua Apocalisse (contabile) probabilmente non si realizzerà

Su tutto le ombre di quelle che Nuzzi chiama – sulla scorta di un’interessante intervista concessagli dall’arcivescovo Francesco Saverio Salerno, già segretario della poi soppressa Prefettura per gli Affari economici, poco prima di morire il 21 gennaio 2017 – le “tre banche”, che sfuggono a ogni controllo. Si tratta dello Ior (Istituto Opere di Religione), dell’Apsa (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) e la Sezione amministrativa della Segreteria di Stato.

A interessare maggiormente sono queste due ultime realtà. Circa l’Apsa Nuzzi ha scoperto come nel 2018, «per la prima volta», un preoccupante bilancio in rosso, conseguenza di «una gestione clientelare e senza regole, di contabilità fantasma e del testardo sabotaggio dell’azione del Papa». Un bilancio, che, tradotto in cifre, è così presentato dal giornalista: «Mai il risultato operativo era sceso del 27 per cento, mai quello finanziario aveva registrato un meno 67 per cento, né quello di gestione un meno 56 per cento, precipitato addirittura al meno 115 per cento prima degli interventi massicci per ripianare le perdite».

E poi in particolare la gestione del patrimonio immobilare della Santa Sede per un totale di 4.421 unità, di cui 2.400 appartamenti e 600 tra negozi e uffici di proprietà diretta dell’Apsa, per lo più a Roma e a Castel Gandolfo. Di queste 800 risultano sfitte, mentre delle 3.200 in locazione il 15% è a canone zero, metà a prezzi di favore. Ma le morosità arrivano a 2,7 milioni.

Al riguardo è oggi arrivata su Avvenire la replica dell’arcivescovo Nunzio Galantino, presidente dell’Apsa, che ha dichiarato: «In realtà la gestione ordinaria dell'Apsa nel 2018 ha chiuso con un utile di oltre 22 milioni di euro. Il dato negativo contabile è esclusivamente dovuto a un intervento straordinario volto a salvare l'operatività di un ospedale cattolico e i posti di lavori dei suoi dipendenti». Il riferimento è all’Idi di Roma, per il risanamento del cui dissesto l’Amministrazione ha erogato, come documentato da Nuzzi, un prestito di 50 milioni di euro, mai più rientrati.

Dopo aver negato che in Apsa esistano conti cifrati o contabilità parallele, Galantino è entrato nel merito della gestione dei beni immobili, dichiarando che «quelli non a reddito sono o gli appartamenti di servizio o gli uffici della Curia. Quanto al loro valore, di mercato è impossibile fare una stima. Prendiamo i palazzi di piazza Pio XII: quanto valgono in concreto? Se ci fai un albergo extra lusso è un discorso, se ci metti gli uffici della Curia romana, come è adesso, non valgono niente. Inoltre circa il 60 per cento degli appartamenti è affittato ai dipendenti che hanno necessità, ai quali viene riconosciuto un canone di affitto ridotto. Questa è una forma di housing sociale. Se lo fanno le grandi aziende private, sono realtà benemerite che si prendono cura del personale. Se lo fa il Vaticano, siamo degli incompetenti, o peggio, che non sappiamo amministrare il patrimonio».

Con toni, talora propri di quella che Adolfo Omodeo stigmatizzava come “querula retorica clericale”, Galantino ha liquidato talune argomentazioni di Nuzzi come «letture che sanno molto da Codice da Vinci», tenendo a ribadire che uno Stato come il Vaticano «che non ha tasse o debito pubblico ha solo due modi per vivere. Mettere a reddito le proprie risorse e basarsi sui contributi dei fedeli, anche quelli all'Obolo di San Pietro».