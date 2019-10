39 morti in un camion, nascosti come il nostro invisibile cinismo

Ma che ce ne frega dei trentanove poveracci morti come bancali dentro il rimorchio troppo stretto nella zona industriale di Grays, in periferia di Londra. Dai, su, non scherziamo, trentanove cadaveri su un camion, tra cui anche un ragazzino colpevole di avere voluto rischiare come dovrebbero fare solo gli adulti, sono la merce di un Occidente che ha investito tutto sull’impermeabilizzazione dell’etica per superare comodamente questa epoca difficile. In Inghilterra, poi, pensateci bene. Morire da immigrato in Inghilterra è il modo migliore per farsi risucchiare da una doppia distanza: dal paese d'origine, e da quello di arrivo. È una sorta di condanna a essere poco interessante. I morti poco interessanti sono la fortuna di chi fa politica contabilizzando le vittime.

Dai, davvero, che ce ne frega di bombardare gli stomaci deboli degli elettori che ora sono tutti appallottolati per la disgrazia di dovere usare un bancomat con una storia di immigrazione che non ha nemmeno il sale, le facce cotte dal sole, nemmeno qualche segno di stupro e nemmeno la scomodità della nausea in mezzo alle onde: certi capolavori politici sono tutti nell’obbligare qualcuno a morire proprio male, proprio con grande dolore, proprio con profondissimi e sanguinolenti segni sulla pelle per meritarsi un dibattito. Morire inscatolato è una morte che non soffia un fremito. Un incidente stradale senza il botto. Poco appeal d'immagine fa una notizia, certo, ma non fa davvero sensazione.