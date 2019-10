Quei due avverbi che fecero cadere il Muro di Berlino

L’idea, quindi, fu quella di preparare una bozza di regolamento che allargasse un po’ le maglie della Cortina di Ferro, consentendo a chi volesse emigrare definitivamente nella Germania Ovest di poterlo fare in modo regolato e in un punto specifico, vicino al villaggio bavarese di Schirnding, crocevia al confine fra le due Germanie e la Cecoslovacchia. Naturalmente, sarebbe stata sempre necessaria una marea di documenti e di approvazioni da parte del regime, per mantenere comunque il controllo del flusso in uscita; e soprattutto, si trattava solo ed esclusivamente di emigrazione, dunque di chi sceglieva di lasciare la DDR per sempre. Questa proposta avrebbe tenuto buoni i cecoslovacchi, ma l’impressione diffusa fra i funzionari del regime era che potesse non essere sufficiente per due altri attori in gioco in quei giorni concitati.

Innanzitutto, gli stessi cittadini della DDR. I cortei e le manifestazioni dei dissidenti diventavano sempre più frequenti, e raccoglievano ormai folle oceaniche – a Lipsia alcuni resoconti parlavano addirittura di mezzo milione di persone, il che praticamente significava l’intera città. Il nuovo regolamento avrebbe garantito un po’ più di libertà di movimento, ma con ogni probabilità non sarebbe stato abbastanza per una popolazione che iniziava davvero ad acquisire consapevolezza di ciò che poteva ottenere con la propria mobilitazione.

L’altro protagonista, invece, era la Germania Ovest, e in particolare il suo Cancelliere, Helmut Kohl, che aveva intuito come fosse giunto il momento di sfruttare le debolezze strutturali del regime orientale, ormai sempre più evidenti. Proprio in quel periodo, infatti, la DDR stava attraversando una transizione di potere: non va dimenticato che a metà ottobre, grazie a una specie di colpo di stato, Erich Honecker, il capo storico fin dai primissimi anni Settanta, era stato estromesso e sostituito dall’erede designato, Egon Krenz. Le ragioni dell’avvicendamento, oltre alle solite trame di palazzo che costellano un po’ tutti i regimi, andavano probabilmente trovate in un fatto tutto sommato semplice: Honecker era un uomo del passato, incapace di affrontare una situazione delicata che non poteva essere risolta con i metodi spicci che lo contraddistinguevano. Sempre molto attenta alla propria immagine in un mondo in cui le notizie viaggiavano in fretta, la DDR non poteva più permettersi di avere al proprio vertice chi si ostinava a pretendere l’utilizzo di “tutti i mezzi necessari” per bloccare le manifestazioni e disperdere i manifestanti. E poi, Honecker aveva anche avuto di recente problemi di salute piuttosto seri, quindi si poteva pure trovare una motivazione ufficiale non troppo disonorevole.

La speranza che Krenz fosse percepito dalla gente come un miglioramento, un segnale di apertura, si rivelò vana quasi subito. Krenz non era solo quello che aveva coordinato la farsa delle Kommunalwahlen (elezioni amministrative) del 7 maggio, i cui risultati erano stati falsificati in maniera assolutamente palese, ma soprattutto aveva espresso pubblicamente grande ammirazione per la gestione dei fatti di piazza Tienanmen da parte del governo cinese – che invece aveva lasciato la stragrande maggioranza dei tedeschi, inclusi quelli dell’Est, inorriditi e sgomenti.

L’accantonamento di Honecker, poi, aveva reso tremendamente evidente uno dei problemi cruciali che affliggevano la DDR: la sua cronica mancanza di soldi, ed il suo costante bisogno di prestiti – in particolare da parte dei cugini a Ovest. Kohl, compresa la situazione, decise di provare ad approfittarne e si mise quindi a tirare la corda: i soldi sarebbero arrivati, certamente, ma in cambio di decise aperture su alcuni nodi centrali, come le libertà politiche e la libertà di movimento.

Gli ordini ricevuti da Gerhard Lauter la mattina del 9 novembre, dunque, sono chiari e inesorabili, ma anche terribilmente complicati. Rielaborare la bozza della legge sul diritto di spostamento tenendo a mente tutti questi criteri: che non faccia arrabbiare i cecoslovacchi per evitare la chiusura del confine; che sia sufficientemente liberale da tenere buona la gente e convincere l’Ovest a sganciare il denaro; che tuttavia lasci sempre il controllo dei flussi nelle mani del regime, per evitare lo spopolamento repentino del Paese.

La sfida è ardua, e Lauter lo sa.