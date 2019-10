La scienza è open source: i progetti del futuro si baseranno sulla condivisione dei dati

La prima immagine del buco nero fotografata alcuni mesi fa è già diventata iconica, ma pochi sanno la storia dietro i dati dell’immagine che immortala il buco nero super-massivo Messier 87. Tecnicamente quella non è una foto, ma si tratta di una mappa tridimensionale ottenuta grazie a vari processi di acquisizione dati, e la loro successiva elaborazione e trasformazione grafica. Un ecosistema di pacchetti software liberamente modificabili dagli scienziati non solo ha permesso di disegnare questi pixel colorati, ma è stato fondamentale nell’elaborazione stessa dei dati astronomici, e nello sviluppo di tecniche di analisi.

Non è l’unico caso, anzi è tutt’altro che isolato. Una comunità di ricercatori sempre più ampia sta assorbendo le tecniche degli sviluppatori di software professionali, per costruire, a poco a poco, un ecosistema per collaborare su progetti scientifici che, come sempre più spesso accade nelle collaborazioni internazionali, coinvolgono scienziati dislocati in vari istituti sparsi per il mondo. Il loro mondo di riferimento è quello del linguaggio di programmazione Python, una lingua franca assimilabile al latino di trecento anni fa e all'inglese scientifico attuale che ha rivoluzionato data science e ora le scienze di base grazie alla sua intuitività e flessibilità.

Questi "scienziati-sviluppatori" hanno creato, in un decennio, la spina dorsale del software che viene usato in tutte le piattaforme finanziarie e corporate, da data mining a machine learning, e sarà centrale anche in quelle future, da new space economy a quantum technology. Il software scientifico migliora anche la scienza, perché permette di riprodurre facilmente i risultati riportati a corredo di un articolo scientifico, e di ottenerne facilmente di nuovi su nuovi dati.