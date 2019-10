Ucrainagate, la Camera Usa voterà sulle procedure per l’impeachment di Trump

I benefici dei democratici e quelli dei repubblicani

Dando ai repubblicani ciò che hanno chiesto per un mese, i democratici li privano della loro principale arma di difesa: sostenere che l’indagine è illegale perché non autorizzata dal voto. In questo modo i democratici costringerebbero i repubblicani a concentrarsi esclusivamente sulla difesa delle azioni del Presidente, invece di attaccare la modalità con cui è condotta l’indagine.

Dall’altra parte un voto formale potrebbe significare per la Casa Bianca la possibilità di rivedere le prove raccolte, avere un consulente presente, avere la possibilità di contro interrogare i testimoni durante le deposizioni a Capitol Hill, cosa che a oggi, con le testimonianze a porte chiuse, gli è negata.

La testimonianza del colonnello Alexander S. Vindman

Martedì mattina sarà la volta della testimonianza deI tenente colonnello Alexander S. Vindman, veterano di guerra e funzionario della sicurezza nazionale della Casa Bianca: è il primo testimone con conoscenza diretta della telefonata tra Trump e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Il New York Times ha ottenuto una copia della dichiarazione di apertura: Vindman affermerà di aver ascoltato il presidente Trump fare appello al presidente ucraino affinché indagasse su uno dei suoi principali rivali politici, Joe Biden. Dirà anche che la richiesta gli è sembrata così dannosa per gli interessi americani che per ben due volte riportò l’accaduto a un superiore. Vindman dirà anche di essere mosso da senso del dovere.

Dalla sua testimonianza: «Non pensavo che fosse corretto chiedere a un governo straniero di indagare su un cittadino degli Stati Uniti, ed ero preoccupato per le implicazioni per il sostegno del governo degli Stati Uniti all'Ucraina. Mi sono reso conto che se l’Ucraina avesse perseguito un’indagine sui Biden e su Burisma probabilmente sarebbe stata interpretata come una mossa di parte che indubbiamente avrebbe portato l'Ucraina a perdere il sostegno bipartisan che finora ha mantenuto».

Secondo quanto riporta il New York Times, Vindman è un immigrato ucraino-americano che ha ricevuto il Purple Heart – la più alta onorificenza che si assegna ai veterani di guerra - dopo essere stato ferito in Iraq da una bomba lungo la strada. La sua dichiarazione, sempre secondo il Nyt, è piena di riferimenti al dovere e al patriottismo: «Sono un patriota ed è mio sacro dovere e onore avanzare e difendere il nostro paese indipendentemente dal partito o dalla politica». La testimonianza di Vindman potrebbe mettere in seria difficoltà la Casa Bianca: innanzitutto perché, a differenza di quella del whistleblower, questa è una testimonianza diretta. Secondo, perché Vindman è un decorato veterano di guerra, un testimone più difficile da screditare rispetto ai cittadini semplici.