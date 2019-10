I più autentici cowboy del Nevada sono italiani. Ecco a voi la famiglia Fallini (since 1868)

Gli stereotipi attorno all’immagine dei ranch sono solitamente due: si dice che siano ambienti esclusivamente maschili e che siano dei posti “100% americani”. La storia di Anna, oggi 43enne e pronipote di un comasco, smentisce entrambi. Innanzitutto perché non è facile definire cosa voglia dire “100% americano”, in un Paese fondato sull’immigrazione. E poi perché al fianco di Anna e Ty, nelle settimane più calde, non ci sono solo cowboys.

Donne e uomini, giovani e meno giovani, lavorano fianco a fianco seguendo gli stessi compiti. Le figliastre di Anna, Dusti e Sage Borg. Ma anche la sorella, Corinna Fallini, con la figlia Rheanna e il figlio Erik Jackson. E ultimo ma non meno importante, il piccolo Giovanni Fallini, omonimo dell’arcibisnonno, che tutti nel ranch chiamano “Gio”, con l’accento sulla “i”. Fresco 11enne, figlio di Anna e Ty, da grande sogna di studiare ad Oxford e di fare l’avvocato. Oggi, però, sa salire sul cavallo lasciatogli dalla mamma con una facilità sorprendente.

Anna è il perfetto esempio di una generazione di donne che si sta prendendo, sempre di più, la guida dei ranch negli stati dell’ovest, in America. Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, il 14 percento degli 2,1 milioni di ranch aveva un proprietario femminile, nel 2012. Un trend oggi in crescita e destinato a diventare regola. Nei prossimi vent’anni, si prevede che oltre la metà di queste proprietà negli States cambierà di mano. E dopo generazioni di uomini, toccherà spesso alle donne.

«Ma non credo sia giusto dire che sia io a guidare questo posto» spiega Anna. Che dopo aver preso due lauree, una in ingegneria e una in Biological resources ed essersi sposata e aver divorziato con un pilota della marina, trasferendosi in Florida, ha sentito il bisogno di tornare a casa. Nel 2005 si è risposata. Con Ty, anche lui reduce da un divorzio, capitato per caso a lavorare nel ranch dei Fallini durante una delle tante stagioni di branding. «Siamo una famiglia, è un lavoro di squadra dove tutti hanno un ruolo cruciale» spiega Anna.

I ritmi della vita, qui, seguono quelli della natura. I cellulari prendono poco. I più piccoli si divertono chiacchierando e giocando un po’ con gli animali e un po’ con gli smartphone. Ci si sveglia con l’arrivo della luce, si va a dormire subito dopo il tramonto. Nel mezzo, finita la colazione, le attività proseguono frenetiche. Prima Anna dà da mangiare agli animali che popolano il ranch. Il coniglio e le pecore, la tartaruga e le anatre, i due cani e il gatto. Poi, alle 7, poco dopo che Ty e gli altri hanno preparato i cavalli, si parte per le strade della Nye County alla ricerca dei vitelli.

«Arriviamo a essere fino a 30 persone a lavorare, nelle settimane di giugno e luglio» racconta Anna, la cui famiglia, assieme a quelle dei vicini, ha due obiettivi: capire quali mucche già marchiate siano pronte alla vendita e marchiare quelle più giovani, prima che qualcuno le rubi. «Succede ancora oggi» spiega Joe, un omaccione sulla cinquantina. In inverno, Joe insegna nella scuola del ranch, popolata da una decina di ragazzini tra i 6 e i 14 anni, tra cui il piccolo Giovanni. In estate, aiuta i Fallini. Sua figlia studia in Irlanda. Lui ha una storia particolare: ha insegnato inglese in Kosovo e in Georgia, ora si assicura di fare bene il suo lavoro in Nevada, dove è nato. « Ma sogno la Sicilia».

Joe è un nome importante, per i Fallini. Oggi è amico e maestro della scuola invernale. Ma ieri, un altro Joe, aveva avuto l’onere di prendere le redini della famiglia nella prima metà del ‘900. Erano in tre: Willy, Raymond e Joe. I Fallini Boys. Ed erano tre, le ragazze: Marie, Mildred ed Ethel. Le Fallini Girls. Cresciuti con gli insegnamenti di papà Giovanni, che dopo la scomparsa della moglie, l’italo-americana Mary Scarmella ammalatasi di tubercolosi e mai riuscita a tornare a casa dall’ospedale di San Bernardino in California, li ha voluti educare da solo.