Regioni non più rosse: ecco perché la sinistra sta perdendo le sue roccaforti storiche

Un rosso sbiadito, scialbato da una nuova cera populista. E quel verde, legato come per i sentimenti anche nella politica alla rabbia, la frustrazione e il risentimento (in questo caso degli elettori). È il colore della Lega, combinato con quello di Fratelli d’Italia e Forza Italia, a ridipingere le vesti di Palazzo Cesaroni in Piazza Italia, sede del Consiglio Regionale dell’Umbria.

Una conquista storica per il partito di Matteo Salvini, che nessuno prima aveva mai considerato disposto a giocarsi il rapporto con la platea imprenditoriale e ortodossa del Nord Italia per abbracciare le molteplici esigenze dello Stivale centro-meridionale. Ma il passato e passato: la Lega Nord si è ammorbidita a Lega, il Movimento di Beppe Grillo fa accordi con il Partito democratico e il Triangolo Rosso (Emilia Romagna-Toscana-Umbria) rischia un foliage inaspettato e contro natura.

Sono finiti infatti i tempi dei tabù e delle roccaforti. L’Umbria insegna che anche dopo 50 anni si può cambiare idea e vocazione, mutando un tessuto sociale senza troppi ripensamenti (i 20 punti percentuali di distacco sono una richiesta esplicita di cambiamento). Negli ultimi cinque anni l’ago della bilancia sembra voler segnare la fine degli elementi che hanno caratterizzato il comportamento elettorale dei cittadini di Toscana, Emilia-Romagna e, per l’appunto, Umbria.

«La zona rossa non è esiste più. Quella che ha caratterizzato per lungo tempo il rapporto tra elettori e partito nel Centro Italia è venuta meno: non quando è venuto meno il Partito Comunista, che in qualche modo era stato il suo artefice, bensì in tempi più recenti», spiega Alessandro Chiaramonte, professore ordinario in Scienza politica presso l’Università di Firenze.