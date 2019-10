I dieci migliori vini italiani, secondo l’associazione dei sommelier

Verdicchio Spumante 2013 di Garofoli - Marche

Non è proprio usuale parlare dell’uva Verdicchio come base per uno spumante. Proprio per questo risulta originale e interessante la scelta di premiare come tipica espressione di questo territorio lo Spumante Brut Riserva di Garofoli, fiore all’occhiello di una cantina che si è distinta per prima nella regione nell’utilizzo delle uve Verdicchio per un Metodo Classico. Siamo sulle colline dei Castelli di Jesi, nell’area definita classica dal disciplinare, patria del migliore Verdicchio. Questo Metodo Classico è il frutto di una maturazione sui lieviti di eccezionale durata (48 mesi) che permette di raggiungere altissimi livelli di armonia, pulizia aromatica e raffinatezza. Colore paglierino brillante con delicati riflessi di oro verde, profumo intenso e floreale, con note di biancospino, pistacchi e mandorle, gusto morbido, delicato e sapido dalle rinfrescanti scie minerali.