L’Italia rinnoverà l’accordo con la Libia, ma con quali soldi? Maggioranza (anche qui) in subbuglio

Il governo giallorosso non stralcerà l’accordo sui migranti con la Libia, come hanno chiesto di fare diversi esponenti di maggioranza. Aspetterà il 2 novembre, quando il memorandum si rinnoverà con il silenzio-assenso per altri tre anni. Solo dopo, l’esecutivo si metterà al lavoro per introdurre qualche ritocchino nell’intesa. Tutt’al più, Palazzo Chigi entro sabato potrebbe inviare solo una nota al governo di Tripoli per comunicare la volontà di cambiare alcune parti del testo. Sempre però all’interno dello stesso impianto firmato nel febbraio 2017 da Marco Minniti, che ritiene Tripoli un “porto sicuro” in cui riportare i migranti salvati in mare, nonostante gli “inimmaginabili orrori” documentati dall’Onu nei centri di detenzione libici finanziati da Roma. Ma con la maggioranza che ribolle davanti alle inchieste giornalistiche sui rapporti tra i trafficanti e le autorità italiane, per i ritocchi all’accordo i giallorossi non hanno molto tempo: le modifiche dovranno essere apportate prima dell’approvazione del decreto sul rifinanziamento delle missioni militari, che contiene anche il finanziamento milionario alle motovedette libiche. Il rinnovo è previsto per gennaio. Ma se non si cambia rotta sulla gestione dell’immigrazione, voltando le spalle tanto alla linea Minniti quanto a quella di Salvini, il governo rischia di traballare, visto che né al Senato, ma forse neanche alla Camera, ci sarebbero i numeri per confermare le missioni così come sono.

La discussione, quindi, è solo rimandata di qualche mese. Nei giorni scorsi, dal Pd a Italia Viva, dal M5s a LeU, avevano già chiesto la sospensione e la ridiscussione del memorandum prima del rinnovo automatico. Una richiesta espressa anche in un documento firmato in extremis da 25 esponenti giallorossi tra parlamentari ed eurodeputati.

Ma la linea non è passata, con la maggioranza del Pd contraria alla revoca totale degli accordi. I rapporti con Tripoli, così, non verrebbero alterati. Proprio quando si viene a sapere però che, a meno di due mesi dalla scadenza dell’accordo e con il governo Conte 2 appena insediato, il Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico ha approvato quello che qualcuno ha già definito il “codice Minniti libico”, che prevede fra le altre cose che i naufraghi salvati dalle ong non possano essere portati in Libia. Un documento che suona come un’arma di ricatto verso Roma, con la spada di Damocle della ripresa degli sbarchi sulle nostre coste, proprio nel momento in cui il governo italiano avrebbe potuto sfilarsi dal memorandum.

L’Italia ora rinnoverà l’accordo così com’è, tranquillizzando gli animi a Tripoli, nonostante la mobilitazione di ong, associazioni e anche dell’Unhcr che continuano a chiedere al governo la «discontinuità» annunciata sui temi dell’immigrazione rispetto ai 14 mesi dell’era Salvini.