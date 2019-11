Sovranisti coi soldi nostri: ecco come populisti e oligarchi lucrano sui sussidi europei

Non sembra così difficile sfruttare le falle del sistema della Politica agricola comune creato nel 1962 e diventato ormai sempre più vecchio e inefficiente. Rappresenta il 40% del budget comunitario, le cifre erogate sono alte, i controlli sono pochi e sporadici e i governi nazionali hanno ampia libertà su come spenderli e non sono tenuti a pubblicare in modo dettagliato l’elenco dei destinatari. Diventa più difficile tracciare dove finiscono i soldi ed è più facile aggirare le ampie maglie della burocrazia europea. E la corruzione impera. Secondo dati forniti dalla stessa Ue, l'80 percento dei fondi europei va al 20 percento dei potenziali destinatari. Il sistema denunciato dal Times assomiglia sempre di più a una sorta di feudalesimo moderno in cui i piccoli agricoltori lavorano per latifondisti politicamente connessi che percepiscono i fondi.

Ma a Bruxelles nessuno pensa a cambiare il meccanismo. In attesa dell’esito della Brexit, la discussione tra i leader dei 27 Stati Ue per ora è solo sulla quantità di denaro da destinare alla Pac per il settennato che va dal 2021 al 2027, non certo sul come. Addirittura la Corte dei conti Ue in un parere del novembre 2018 ha bocciato la riforma della Pac prevista dalla Commissione europea. Le critiche sono proprio sul sistema di pagamenti diretti agli agricoltori basati sul numero di ettari di terreno posseduti o utilizzati. Secondo la Corte il nuovo sistema dovrebbe ridefinire le norme per rendere ammissibili le domande e denuncia il fatto che i controlli e gli audit saranno meno numerosi e meno efficaci.

E dire che da gennaio 2019 il Parlamento europeo ha votato un progetto di regolamento per sospendere l’erogazione dei fondi strutturali europei ai governi che non rispettano lo stato di diritto interferendo con il lavoro dei tribunali o che non contrastano la frode e la corruzione. Il problema, come spesso accade per le tematiche europee è che la decisione finale spetta agli Stati. Sono loro a dover decidere all’unanimità. Ma cosa succede se a giudicare sono le stesse persone che commettono il reato? Conoscete già la risposta.