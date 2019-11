Il mondo è in alto mare, ma l’orchestrina liberale continua a suggerire di mangiare brioche

Per cui, anche se si sono trasformate in soggetti più potenti delle odiate entità statali, le piattaforme tecnologiche devono comunque essere lasciate agire indisturbate, e non importa se stanno demolendo il tessuto sociale delle democrazie occidentali. Se aumentano disparità economiche e le comunità meno attrezzate al cambiamento restano indietro, i liberali intransigenti spiegano che sia giusto così, devono soffrire, è il mercato, bellezza. Le piazze si rivoltano contro le élite, a torto o a ragione, ma il liberale in panciotto se ne infischia e continua a spiegare che bisogna abbassare le tasse soprattutto ai miliardari, a maggior gloria dei super-rich e delle aziende del parastato che però sono così gentili da finanziare le attività dei centri studi liberali.

Gli scienziati avvertono che i cambiamenti climatici provocano disastri ambientali ed economici, e potenzialmente esistenziali per l’intero pianeta, ma i liberali inflessibili spingono comunque sul pedale dell’acceleratore, si prendono gioco di Greta e delle nuove generazioni in piazza, nonostante poi i danni debbano essere pagati dal tanto odiato settore pubblico. Quando gli si fa notare che sta saltando tutto, ammesso che il fenomeno non sia già irreversibile, e che bisogna trovare nuove formule, far circolare nuove idee, aggiornare quelle di cento anni fa, auspicare nuove soluzioni in grado di garantire e di proteggere chi non si sente garantito e protetto, perché altrimenti salta la società aperta, non c’è niente da fare perché i liberali rigorosi continuano con la tiritera dei tagli alla spesa pubblica e dello stimolo fiscale ai billionaire. Aborrono giustamente la soluzione venezuelana, ma facendo finta di niente diventano i facilitatori del chauvismo in Europa e in Occidente. Nei casi patologici, arrivano a sostenere Salvini, Putin, Trump e manca pochissimo che si giunga all’apologia liberale del luminoso sistema cinese.

In passato i progressisti della Terza Via e i conservatori compassionevoli hanno cercato una strada nuova per governare il cambiamento, i primi a immaginare una sintesi tra le ricette economiche liberali e la politica sociale progressista e i secondi a coinvolgere il settore pubblico per promuovere l’individualismo conservatore, ma entrambi sono stati spazzati via. Oggi la scena è occupata dai populisti di destra e di sinistra da una parte e da un litigioso arcipelago di posizioni progressiste e liberali dall’altra, il caos della Brexit e della secessione catalana da un lato e i disordini pubblici cileni dall’altro, il populismo venezuelano contro l’autoritarismo russo o cinese.

Forse è il caso di scendere dal Titanic, di togliersi il panciotto e di trovare un'inedita soluzione liberale.