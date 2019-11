Migliaia di licenziati e 80mila irregolari in più: il bilancio di un anno del decreto sicurezza di Salvini

Era il 7 novembre di un anno fa, quando il governo gialloverde al Senato votava la fiducia sul primo dei due decreti sicurezza di Matteo Salvini, quello che ha stabilito una stretta sull’accoglienza dei migranti, cancellando gli Sprar e riducendo i servizi degli altri centri alla fornitura di cibo, letti e vestiti, senza attività di integrazione. Un anno dopo, la maggioranza è diventata giallorossa. E nonostante gli annunci di discontinuità del neogoverno, quel decreto è ancora lì. La neoministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha annunciato modifiche al decreto entro tre mesi, puntando però ancora sui rimpatri e seguendo i rilievi espressi dal Capo dello Stato soprattutto sul decreto bis, quello che riguarda le ong. Insomma, per il sistema dell’accoglienza all’orizzonte non si vedono grosse rivoluzioni. Con tutte le conseguenze che il decreto salviniano si porta già dietro, tra l’aumento degli irregolari, il sovraffollamento dei Centri di accoglienza straordinaria, la fine degli Sprar e tutti i licenziamenti che la politica dei porti chiusi e della non accoglienza genererà ancora nei prossimi mesi. Con una data che incombe, quella del 31 dicembre prossimo, quando scadranno i finanziamenti destinati ai progetti Sprar per i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria. I primi dovranno quindi essere trasferiti nei centri di accoglienza straordinaria (Cas), già al collasso. I secondi, non prevedendo più il decreto la protezione umanitaria, finiranno per strada. A carico dei servizi sociali dei comuni.

È questo quello che la politica dell’ex governo grillo-leghista ha prodotto e continua a produrre, con la complicità della nuova alleanza Pd-Cinque Stelle: in nome della sicurezza e del taglio agli sprechi, si generano più illegalità, emarginazione sociale e sfruttamento, oltre che maggiore disoccupazione tra quegli italiani che Salvini mette ancora al primo posto.

Difficile quantificare quanti sono già i posti di lavoro andati in fumo tra il ridimensionamento dello Sprar e il nuovo capitolato di gara per i Cas, con la riduzione della spesa per l’accoglienza dai 35 euro al giorno ai 21 attuali, limitando solo a chi ha il diritto di restare servizi come i corsi di italiano e l’assistenza legale. I richiedenti asilo sono in pratica confinati nei nuovi Cas affidati alle prefetture, ma privati dei minimi servizi per l’inserimento economico e sociale. Garantendo di fatto solo vitto e alloggio, si cancella così dai centri di accoglienza una lunga lista di figure professionali come infermieri, mediatori culturali e insegnanti di italiano. Quasi tutti giovani italiani under 35, con tanto di lauree e master.