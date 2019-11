La banalizzazione del male

Immaginate un paese in cui la dittatura fascista sia durata non fino al 1943, come da noi, ma fino al 1975 – quando, in Italia, si parlava già da un paio d’anni del compromesso storico lanciato da Enrico Berlinguer – e sia durata fino ad allora semplicemente perché quello è l’anno in cui il dittatore è morto, per cause naturali, nel suo letto, ancora al potere. Immaginate che in un paese così, adesso, un politico di estrema destra parli ai suoi sostenitori della «dittatura del politicamente corretto dominata dai progressisti» che li ha oppressi fino a quel momento, perché capace di ridurli al silenzio, ogni volta, semplicemente con un insulto, uno stigma con cui delegittimarli.

«Voi che amate il vostro paese: fascisti! Voi che volete difendere le frontiere spagnole, le pareti di casa vostra: xenofobi... e fascisti! Voi che non accettate che si criminalizzi metà della popolazione per il suo sesso con le leggi totalitarie dell’ideologia gender: maschilisti... e fascisti!». Si tratta di un comizio dell’anno scorso, ma potrebbe essere dell’altro ieri, perché la propaganda di Santiago Abascal, il leader di Vox, il partito della destra radicale spagnola che alle elezioni di domenica è diventato la terza forza del paese, non è certo cambiata.

Questo è solo uno dei discorsi più riusciti, tenuto a un’iniziativa di partito, con quel «fachas!» reiterato alla fine di ogni definizione. A ogni acuto del ritornello, a ogni «fascisti!», un’ovazione. «I progressisti, i comunisti e anche gran parte di questa destruccia codarda, avevano un insulto, un marchio, pronto da lanciarvi contro. Quasi sempre lo stesso: fascisti, mille volte fascisti. Con Vox, tutto questo è finito. Perché i marchi d’infamia e gli insulti di Pablo Iglesias, Pedro Sánchez e Quim Torra noi ce li mettiamo al petto come medaglie». Chiaro?