Macron va preso sul serio, l’Europa deve imparare a difendersi da sola

«Stiamo vivendo oggi la morte cerebrale della Nato», ha detto Macron qualche giorno fa in una lunga intervista all’Economist. Il che significa che gli Usa non ci difendono più. O comunque che l’Europa non potrà più contare come un tempo sullo scudo americano per difendere se stessa e i propri interessi. Secondo Macron, Washington «volta le spalle» all’Europa: lo dimostra l'improvvisa decisione del presidente degli Stati Uniti di ritirare le truppe dalla Siria nord-orientale il mese scorso senza consultare i suoi alleati.

Pertanto, per il presidente francese è tempo che l'Europa sviluppi una propria forza militare e rafforzi la sua capacità di agire come un unico blocco politico con una propria iniziativa in materia di tecnologia, dati ed emergenza climatica. Per Macron, l'Europa «è sul bordo di un precipizio. Se non ci svegliamo c'è il rischio che a lungo andare scompariremo geopoliticamente, o almeno che non avremo più il controllo del nostro destino».

Da Oltreoceano le critiche non si sono fatte attendere. Tom Rogan del quotidiano trumpiano Washington Examiner, per esempio, definisce «ridicola e ipocrita» l’intervista del presidente francese. «Il governo di Macron - sostiene Rogan - spende ancora troppo poco per la Nato. Allo stesso modo, la Germania continua a spendere quasi nulla per la difesa. Viceversa, grazie a Trump, la spesa per la difesa degli Stati Uniti è ora pari a circa il 3,5% del PIL.

Senza tale spesa, la NATO avrebbe capacità di ponti aerei, di uso dei missili e di guerra satellitare pressoché inesistenti. Solo l’opera di persuasione americana dell'Europa ha portato ad aumenti della spesa per la difesa. In definitiva – conclude Rogan - è la forza delle armi che dissuaderà e sconfiggerà una eventuale aggressione russa, non la nobile retorica di Macron né le sue interviste all’Economist».