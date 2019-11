Per aiutare (davvero) la natalità non servono né bonus, né voucher. Serve più occupazione femminile

Da anni ne vediamo di ogni genere: bonus per babysitter, detrazioni, contributi una tantum per “premiare” le neo mamme e così via. Il governo gialloverde aveva addirittura deciso di regalare terreni alle famiglie che facevano un terzo figlio. Una pratica che però «non sembra aver creato legioni di famiglie di nuovi agricoltori con abbondanza di prole» (dalle parole di Ferruccio de Bortoli qualche giorno fa sul Corriere della Sera). Ambizioni latifondiste a parte, la realtà è che, con un tasso di natalità di 1,3 figli per donna, l’Italia rimane fanalino di coda per numero di bimbi nati.

Ora, il governo Pd-M5S e la ministra per la famiglia Elena Bonetti hanno voluto mettere in campo nuove misure per sostenere le famiglie e incentivare la natalità, attraverso un piano in due step. Il primo prevede stanziamenti con la finanziaria su tre fronti: la conferma e il potenziamento del bonus nido, il contributo da 1500 euro (incrementabile fino a 3mila euro per i redditi medio-bassi) per i bambini che frequentano l’asilo nido, pubblico o privato; l’estensione a tutti e il potenziamento del bonus bebè, il contributo dagli 80 ai 160 euro mensili per ciascun figlio, per i nati a partire da gennaio 2020; infine il congedo obbligatorio per i papà, che passa da 4 a 7 giorni.

Questi i provvedimenti immediati a partire da gennaio 2020. La previsione è che poi segua una riforma struttura del welfare per le famiglie, una misura che presumibilmente prenderà il nome di “Family act” e che dovrebbe prevedere un assegno universale, oltre ad un generale ripensamento del reddito di cittadinanza. Qualcosa che «muove nella giusta direzione», dicono i commentatori, e che però ancora bisogna capire in cosa si sostanzierà precisamente. Fino a questo momento, infatti, la pioggia di benefit e contributi non si è dimostrata la soluzione per risolvere il problema demografico e stimolare un aumento significativo delle nuove nascite. A dirlo è Liberi, Oltre Le Illusioni, il movimento che mira a favorire lo sviluppo e l'utilizzo del metodo scientifico nello studio e nella valutazione delle tematiche sociali.