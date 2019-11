Il contrappasso delle sardine

Dagli anni settanta fino ai primi duemila, quando una manifestazione della cosiddetta società civile conquistava la scena, la polemica che subito ne scaturiva a sinistra era l'accusa ai partiti di aver voluto «mettere il cappello» sopra – o peggio «egemonizzare» – il movimento. Una dialettica reale, questa tra partiti e movimenti, che a volte si esprimeva anche a cazzotti, ad esempio tra diversi spezzoni di un corteo in contesa per chi dovesse prenderne la testa. Oggi accade l'esatto contrario. All'indomani della manifestazione delle «sardine» anti-Salvini a Bologna, come dopo quella delle «Madamine» pro-Tav a Torino o delle signore anti-Raggi a Roma, la domanda che tutti rivolgono al Pd è: dove eravate? E se anche ci eravate, perché non ci avete pensato voi, a organizzare la piazza? E pure se ci aveste pensato, dite la verità, l'avreste riempita? (Agli altri partiti del fu centrosinistra non lo chiedono neanche più, anche perché, per chiederglielo, dovrebbero prima trovarli).

Intanto la piazza l’hanno riempita – e meno male – quattro trentenni che nella vita fanno tutt’altro, che ai giornali dicono per prima cosa (o almeno questa è la prima che i giornali riportano) di non occuparsi di politica (ci mancherebbe!), e di aver scelto quello strano emblema, come si legge sull’edizione bolognese di Repubblica, per rappresentare proprio l’assoluta alterità: «Un pesce muto, che non grida come gli urlatori del web e dei comizi, ma che sta in banco. Insieme, in tanti: ecco il messaggio». Viene solo da chiedersi se con questa immagine del banco, perdipiù muto, il simbolo non sia andato oltre le intenzioni dei suoi ideatori, oggi che gli stessi movimenti sembrano muoversi nel vuoto, senza interlocutori, senza un partito con cui litigare, senza neanche una rete a cui appoggiarsi (che non sia internet).