Lo strano caso del ministro degli Esteri che annuncia che non andrà all’estero, ma in giro per l’Italia

Preoccupato dalla rivolta interna al Movimento 5 Stelle, diviso sull’Ilva, sullo ius soli, sulla candidatura alle regionali in Emilia Romagna, Luigi Di Maio cerca sempre più scuse per non allontanarsi da Roma. E infatti, come anticipato lunedì mattina dalla giornalista del Foglio Giulia Pompili, ha annullato la sua partecipazione alla riunione dei ministri degli Esteri del G20 in Giappone, prevista per venerdì 22 e sabato 23 novembre. Ufficialmente, per occuparsi di quanto sta accadendo a Venezia, anche se non è chiaro in che modo, visto che nelle sue competenze non ricade la messa in sicurezza del territorio e l’acqua si è già ritirata.

Di Maio, che dopo il primo mese alla Farnesina aveva già chiesto ai suoi collaboratori di sfoltire il più possibile l’agenda da incontri internazionali per rimanere in Italia, ritiene evidentemente che il suo ruolo da ministro degli Esteri porti più seccature che altro, in un momento in cui la sua leadership è continuamente messa in discussione: «Ha detto di avere da fare a Roma, lì manderemo qualcun altro», spiega una fonte della Farnesina, che ammette di non essere stata sorpresa dalla decisione del suo ministro. La scelta di rinunciare al vertice giapponese, dove al suo posto sarà inviata la viceministra Elisabetta Del Re, è in effetti diretta conseguenza della nuova strategia di comunicazione del Movimento 5 Stelle, dettagliata in un annuncio affidato sabato scorso all’agenzia Agi.