Costruire, costruire, costruire. Il metodo Roosevelt per superare le crisi economiche

Ma il programma che avrebbe avviato la ripresa dell'espansione abitativa fu il G.I. Bill del 22 giugno, sponsorizzato dall'ala conservatrice dei democratici e dall'American Legion, per fornire una serie di benefit ai veterani e accettato malvolentieri da Roosevelt, che avrebbe preferito proseguire con programmi modellati su quelli già attuati durante il New Deal. Tra questi benefit, oltre a delle agevolazioni riguardanti lo studio, c'era l'opzione di ottenere mutui a tasso zero per l'acquisto di case. Non solo: c'erano ulteriori vantaggi per le case di nuova costruzione.

Per molti fu l'occasione della vita: potersi finalmente spostare dalle rumorose città, sempre più affollate, inquinate e popolate da minoranze etniche ritenute pericolose, per avere un piccolo pezzo di terreno per sè, quasi a voler riscoprire un'utopia jeffersoniana-pastorale. Ovviamente questo aveva un evidente risvolto negativo dal punto di vista dell'integrazione razziale, anche al di fuori del Profondo Sud. Chi andava a vivere in un sobborgo lo faceva per non essere vicino di casa di famiglie afroamericane. Era in parte anche quella, la promessa. Di diventare borghesi, anzi, di poter essere dei piccoli piantatori, con gli elettrodomestici al posto degli schiavi. Un'immagine esplicativa di questo mood potrebbe essere questa: